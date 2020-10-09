【開箱】《非常校護檔案》 鄭有美化身超級英雄 打怪物拯救學生

新劇改編同名小說

繼《屍戰朝鮮》、《因為初戀是第一次》、《喜歡的話請響鈴》、《我的智能情人》及《人文教育101》後，Netflix推出第6部原創韓劇《非常校護檔案》，剛於上月25日上架，今季共分6集，故事改編自韓國日報文學獎得主鄭世朗於2015年出版的同名小說，並由他親任編劇。導演李京美曾拍攝女歌手IU主演短篇電影《人格四重奏》，執導電視劇則屬首次。

《非常校護檔案》講述鄭有美飾演校園女醫護安恩英，從小看見一般人睇不到的「啫喱」，只好孤獨應戰，不斷消滅這些怪物。直至她發現校內的語文教師兼學校創辦人後代洪仁杓（南柱赫飾）竟有防禦「啫喱」的特異功能，加上可以為她提供打怪物的能量，從此二人合力解決校內連串怪事。

本劇最大賣點是外形有時可愛、有時可憎的「啫喱」，它被解讀為人類「慾望的足迹」，例如一對情侶手拖手，便會出現白色黏性的「啫喱」；充滿慾望的惡性「啫喱」則會攻擊人類，輕則使人倒楣，重則使人失去所愛而輕生。

「啫喱」反映人類慾望

每集均會出現不同「啫喱」，分別以心形、章魚、水母、鯨魚等造型登場，表面看來可愛且色彩繽紛，其實大部分是有害物質，當中最巨型的是第2集出現的蟾蜍「啫喱」，它被封印在校園地下室，某日被洪仁杓意外解封，結果造成極大混亂，幾乎吸走所有曾經失戀的學生。

多得安恩英發現「啫喱」存在，才得悉學生受傷，全因怪物作祟。她為拯救學生，懶理別人當她瘋子，每日拿着發光玩具劍及膠手槍殺敵。雖然她的行徑古怪，但心地善良且充滿人性，每次跟「啫喱」鬥到筋疲力盡時，總會破口大罵，並說「真的不想看到啫喱」，事實卻是繼續戰鬥。

直至劇集尾段，安恩英突然失去超能力，再看不見「啫喱」，她嘴裏雖說開心，終可過着平凡人生活，臉上卻不禁流露失落表情。

新劇題材獨特，可惜導演敘事能力薄弱，例如劇集初段，安恩英意外捉着洪仁杓的手臂，驚覺對方可為自己「充電」，於是捉着不放，雖然沒有多加解釋，洪仁杓卻離奇接受「充電」原因，以及安恩英看見「啫喱」的說法。

另一方面，「啫喱」種類繁多，它們如何害人？為何出現？此外，該校的校訓強調笑聲能令身體健康，因此要求學生每日定時做體操並大笑，這場面幾乎每集均會出現，還一度透露校園出現「啫喱」與校訓有關，但卻未有詳述由來。

故事留下大量問號

劇集後段劇情更紊亂，解釋安恩英成為「啫喱」戰士的原因，全因她念中學期間，鄰座男同學鼓勵所致。

與此同時，故事提及一個名為「安全的幸福」組織，對校內「啫喱」及擁有防禦功能的洪仁杓虎視眈眈，卻未有交代該組織入侵校園的動機，還有安恩英與洪仁杓的感情去向等，留下大量問號，相信要待第2季才有分曉，如果Netflix仍肯投資開拍第2季的話。

《非常校護檔案》旨在說明人類不該存有慾念，這樣便不會產生有害的「啫喱」，而故事以校園作背景，正因學校是社會的縮影。另外，劇中男女主角南柱赫與鄭有美的表現不俗，南柱赫飾演因交通意外而導致行動不便的語文老師，以平實造型示人，完全放下「男神」形象；鄭有美扮演擁有超能力的另類女英雄，角色游走在現實與幻想之間，她算拿揑準確，不致過度浮誇。