李棟旭新劇騷肌刺激收視稱冠

除了《九》劇外，前晚還有兩齣韓劇開播，高雅羅主演KBS電視台新劇《Do Do Sol Sol La La Sol》，首集錄得2.6%收視率；徐玄和高庚枃合演有線頻道JTBC新劇《私生活》，首播只有2.5%包尾。至於林秀香主演MBC電視台劇集《當我最漂亮的時候》，前晚播出第13集，上下兩部分收視率分別為2.6%及3.2%。

《九尾狐傳》講述在城巿定居的九尾狐，與一直追查這個傳說的電視台製作人之間的愛情故事。首集講述李棟旭飾演有千年道行、化成人型的九尾狐，小時候曾跟趙寶兒相遇，後者父母遇上離奇交通意外，李棟旭現身要求趙寶兒忘記事件發生。21年後，任職電視節目製作人的趙寶兒出席好友婚禮，新娘突然失蹤，趙寶兒調查真相，再次遇上李棟旭，為了令對方現出真身，竟然犯險跳窗。

首集播出後，觀眾大讚李棟旭的角色充滿魅力，特別是他出浴騷肌一幕，獲讚有型。

文：蘇珮欣