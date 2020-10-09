《侏羅紀世界3》員工確診停拍兩周 映期押後一年 拜絲侯活讚導演體貼

繼華納電影公司日前宣布，改編自DC超級英雄漫畫的新片《蝙蝠俠》（The Batman）、《閃電俠》（The Flash）、《沙贊！神力集結2》（Shazam 2）及《Black Adam》等，因受疫情影響，悉數延期上映後，前日輪到環球電影公司表示，原定明年6月21日在美國開畫的《侏羅紀世界3》，亦將押後一年至2022年6月10日公映。

此片導演哥連特維羅昨日透過社交媒體解釋，原來劇組有數名員工確診新冠肺炎，「根據安全約章，我們必須停工兩星期」，同時上載一張恐龍戴口罩的照片，不少網民留言打氣。

女主角拜絲侯活（Bryce Dallas Howard）其後亦撰文表示支持：「感謝導演以我們的健康和安全為優先考慮」，大讚《侏羅紀世界3》是她從影以來最興奮的作品，期待盡快完成拍攝工作。

7000萬防疫措施無效

《侏羅紀世界3》由哥連特維羅執導，拜絲侯活、基斯柏特（Chris Pratt）、謝夫高拔林（Jeff Goldblum）及羅拉丹（Laura Dern）等原班人馬演出，今年2月開鏡，遇上疫情爆發，4星期後即緊急煞停，直至7月復工，又遭《紐約時報》揭發有4名劇組人員染疫，電影再度停拍。

為了防止疫情影響拍攝進度，電影公司斥資900萬美元（約7000萬港元）加強防疫工作，包括租下整座酒店給台前幕後在拍攝期間入住，片場設有150個地點提供消毒洗手液，準備1.8萬個新冠病毒檢測，幕後人員必須全天候穿著保護衣物等。遺憾的是目前再有員工確診，證明百密總有一疏。