與老公潘燦良Staycation浪漫慶祝 蘇玉華低調結婚不擺酒

記者：柯美

榮升潘太的阿蘇昨日首次現身出席公開活動，呼籲女性關注卵巢癌。阿蘇稱疫情促使她與潘燦良註冊結婚，她說：「我們經常說得閒就去簽紙結婚，但一直沒空，疫情令所有工作停頓，有日即興上網登記，登入想註冊的月份，就顯示哪幾天是吉日，好好玩，過程很簡單。」

還了蘇母心願

不過阿蘇沒想過二人靜悄悄低調登記，未告知雙方家長，已被傳媒發現，她隨即通知母親，免得媽咪從其他師奶口中才得知女兒結婚消息。她笑說：「我們1995年開始拍拖，已經大個仔、大個女，到了適婚年齡， 亦可還了媽咪心願，她很傳統，認為女人始終要有個名分，所以她開心過我。」

阿蘇透露二人在雙方家長見證下，在律師樓簽紙和交換戒指，她說：「就是那麼簡單。（老公沒深情對話？）沒有，我們天生一對。之後在酒店住了兩晚，幫助本地經濟。（是否過了兩個浪漫晚上？）我們一直都很浪漫。」衣著方面，阿蘇穿了條飄逸白色裙，簡單又略帶點隆重。

無計劃度蜜月

阿蘇不打算擺酒，她說：「我們喜歡結婚，不喜歡搞婚禮擺酒。蜜月旅行亦一樣，我們這年紀，深深體會不需要某個日子才做某些事，我們經常去旅行，不需要蜜月才去旅行，尤其是今次疫情，我會當每一日是最後一日，好好過每一天，珍惜生命和身邊的人。」

婚訊被公開後，阿蘇收到很多朋友祝福，但亦有朋友以為是「流料」，她說：「因為傳了很久，但只聞樓梯響，就算法律上不簽紙，在朋友眼中，我們已是一對。我們的關係亦不喜歡鋪張，一起舒服就可以。」