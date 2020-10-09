被老婆網上公審 林利：我不能有朋友嗎？

家事被公開，林利回應老婆：「我不能有朋友嗎？」他再留言：「一個成熟女人，是把房門關上，先把事情搞清楚，而不是急着上網給大家討論；而喝了一整晚的酒，喝醉到現在，突然拿我的手機，把跟我一年才聯絡一次的朋友、聊的都是工作上的關心鼓勵說成這樣子，你不懂家事不要外泄嗎？這麼急的post上網，讓大家討論，現在很多記者致電給我，這個就是你要的嗎？有什麼好處？」

陳柏渝無辜做「小三」

隨後Erin回覆《明報》就事件解畫，她承認呷醋，因看到兩人的對話。後來了解過，知道是自己誤會了，一直是女方主動給老公傳短訊的。Erin說：「因為我好愛老公，這是正常女人的反應，事件不會影響我們感情。」陳柏渝成為林利夫婦的「第三者」，她在社交平台留言：「清者自清！」又透過經理人回應傳媒：「他老婆有病嗎？你們兩人有問題關我什麼事？我們就只是工作上互相幫忙而已，連碰見也沒有。」

娛樂組