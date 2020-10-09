15歲愛犬離世 鄭秀文安仔撰文悼念Lucky

Lucky骨灰帶回家

Sammi說：「Lucky火化了。Lucky早前在家中安詳去世。牠有一顆善解人意的心，彷彿要讓我完成9月份手上工作才正式告別我們……剛發生後內心有一種說不出的傷感失落，有心理準備牠會有離去的一天，並不意味可減少永別的痛。從難受到接受，現在，我會樂觀地想，牠已經不再被病痛折磨，從籠牢解脫，我甚為牠的解脫和幸福的15年而高興安慰。」她回憶寵物殮葬公司接走Lucky的情况，火化前Lucky在小木牀上，前肢被擺放成自由奔馳的姿態，相信牠會喜歡這個Pose，因德國牧羊狗向來熱愛奔馳。火化後，他們把Lucky的骨灰帶回家中。Sammi說：「牠會安息在家裏。骨灰瓶裏，不僅僅是一堆骨灰，而是Lucky一份永遠被封存保留的愛。」Sammi的文字令網民淚崩。

娛樂組