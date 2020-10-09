望孫女過普通孩子生活 劉丹反對「小糯米」拍真人騷

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

劉丹昨日偕呂慧儀、周嘉洛、阮政峰、單立文等一眾處境劇《愛‧回家之開心速遞》演員出席宣傳活動，適逢「金城安」周家洛前日（7號）生日，眾人齊為壽星仔送上生日祝福。

「孫女表演慾麻麻」

劉丹提起孫女「小糯米」時眉開眼笑，他稱孫女剛上小學一年班，雖然疫情下減少出街，但知她一返到學校就感到開心。傳劉愷威獲邀帶同「小糯米」父女檔參與內地親子真人騷，但遭前妻楊冪反對，兩人因而鬧不和；劉愷威回覆傳媒查詢時表示從沒想過父女檔亮相節目，與前妻亦沒爭拗。劉丹亦代兒子否認傳聞，他說：「不止小糯米媽咪（楊冪）反對，我個仔（劉愷威）都反對，不想女兒參加，而且拍真人騷節目也不是他拿手的。孫女的表演慾麻麻，如果在學校跟一班同學仔表演還可以。」劉丹稱一家人包括他和劉愷威，都不想「小糯米」亮相幕前，寧願她能像普通孩子生活。

呂慧儀望與劉愷威對親家

呂慧儀左手食指包上紗布，她解釋為了滿足兒子黃柏翹，前晚在家用氣炸鍋炸雞，卻不慎燙傷手指，自嘲是「論盡」媽咪，經常撞瘀弄傷，幸獲兒子惜惜感心甜。她又稱兒子與劉丹孫女「小糯米」年紀相若，如有機會可安排見面，笑言希望跟劉愷威對親家。

阮政峰又換畫：想低調保護戀情

在《開心速遞》中飾演池子孝的阮政峰，曾與劇中演「Bonnie」的林凱恩拍拖，兩人後來分手，男方隨即與一名女咖啡師Liz發展。最近有報道稱阮政峰與Liz戀情僅維持半年，他又火速換畫，被偷拍到與文青新女友行街拍拖。

阮政峰承認新戀情，表示與新女友剛開始不久，但想盡量低調保護戀情。他稱汲取過往教訓，如太高調將戀情公開，對另一半未必是好事，期望得到大家祝福，能與女友開花結果。他說：「與前女友已分開9個月，當時很不開心，工作又不順利。她就在這時候在我生命中出現，陪伴和幫了我很多。（會否擔心被批評換畫太快？）別人怎樣想控制不到，女友也不介意，我們溝通很好。」阮政峰原本計劃拍拖一年才公開，故只有家人和最親密朋友知道；對於被爆戀情，他認為拍拖是見得光的事，所以不會介意。