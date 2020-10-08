【開箱】《信用欺詐師：公主篇》長澤正美安排假繼承人爭產

移師新加坡揾「水魚」

電影續集《信用欺詐師：公主篇》由原班人馬主演，長澤正美、東出昌大及小日向文世再次扮演「欺詐師三人組」，導演田中亮及編劇古澤良太也是繼「香港浪漫篇」後再次合作。上次拉大隊來港取景，講述長澤等要騙取名為「香港女帝」的黑幫信任，奪取價值連城的珠寶。今次「欺詐師三人組」找來新「水魚」，他們得悉新加坡富豪胡雷盟（北大路欣也飾）病逝，雖有三名子女，但立下遺囑指定從未露面的私生女Michelle是繼承人。達子（長澤正美 飾）在街上找來只識點頭的孤兒「點點頭」（關水渚飾） 偽裝Michelle，兩人化身母女，與少爺仔（東出昌大飾）和理察（小日向文世飾）相繼潛入胡家爭產。他們一邊防備胡雷盟的三名子女（徐若瑄、古川雄大、白濱亞嵐分別飾演）的暗算，一邊應付加入混戰的愛情騙子傑西（三浦春馬飾）及仇人兼黑幫大佬（江口洋介飾）的夾擊。

《信用斯詐師》系列受歡迎，因戲中有意想不到的複雜騙局。今集達子帶着孤兒前往新加坡假扮遺產繼承人Michelle，她們原打算使出雕蟲小技，通過DNA測試，證實「點點頭」是胡家私生女後，向胡家三子女騙取巨額「掩口費」然後「消失」；但在胡家工作多年的忠心管家（柴田恭兵飾），堅持要「點點頭」留下來做繼承人，並接受地獄式特訓。達子與「點點頭」被迫留在胡家，其間發現繼承人身分象徵的黃金玉璽價值連城，於是達子決定在胡家對外宣布「點點頭」為繼承人的富豪派對上，將玉璽偷龍轉鳳。

一手策劃繼承人騙局

電影重頭戲是在馬來西亞舉行的派對，邀請來自全球的富豪參與，吸引世界各地騙徒前來「搵食」。達子早料到胡家三姊弟會找黑幫大佬赤星榮介（江口洋介飾）在派對上暗殺她們，於是請大班幫手，包括扮演她徒弟的織田梨沙、廣末涼子，並再借助愛情騙子傑西的幫助，解除暗殺危機，還利用赤星榮介將偷來的玉璽袋袋平安。

另一方面，管家懷疑「點點頭」的真正身分，展開調查，發現胡雷盟當年與一名外籍女人有過一段情，胡雷盟親筆信寫下希望Michelle做繼承人，還寫下對三名子女的愛，令他們了解父親的想法，化解了對「點點頭」的怨恨。原來管家早已從該外籍女人口中得悉Michelle根本沒有出生，「點點頭」並非胡氏親生女，管家卻沒有揭穿，全因為她善良又細心，管家相信她能成為優秀繼承人，才替她隱瞞一切。其實這均是達子的安排，她可憐「點點頭」身世，加上得悉對方善良，根本不是騙徒材料，寧願讓她留在胡家，成為真正繼承人。

兩拍檔自殺 傳長澤正美無意拍第3集

《信用欺詐師；公主篇》除了長澤正美、東出昌大、小日向文世等主角外，加入大量串星，同時帶出世紀大騙案沒可能只得兩三人參與，一班人合力才能騙得天衣無逢。如戲中三浦春馬扮演愛情騙子，用「美色」騙走馬戲團飛刀手，化解長澤等人的危機；竹內結子則是易容高手，假裝成胡雷盟外籍情人，並偽造胡雷盟親筆信欺騙管家；還有廣末涼子飾演專騙男人錢的拉麵師傅，混入派對幫手；前田敦子則化身八卦師奶製造流言，營造完美「天仙局」。

今集長澤正美除了大曬演技和搞笑，還與關水渚上演感人的親子戲，比上一集「香港浪漫篇」更豐富及流暢。值得一提的是，今集「彩蛋」揭露，「公主篇」早在「香港篇」時已開始佈局，完全是意想不到的大騙局。《信用欺詐師》系列叫好叫座，今年8月宣布再次原班人馬開拍第3集「英雄篇」，不過三浦春馬與竹內結子先後自殺，有傳長澤正美意興闌珊，無意再拍下一集。

上映日期：10月8日