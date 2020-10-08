追思音樂會哭悼黃鴻升 楊丞琳：他真的走了

楊丞琳與許瑋甯及兩名朋友，跟小鬼有「華岡5人幫」之稱，前晚4名成員手牽手上台，許瑋甯用顫抖聲音說：「他（小鬼）對於我們的重要性，就像拼圖，少了一塊，就不完整了，我們會帶着你的靈魂生活下去。」她邊說邊落淚。

許瑋甯細數與小鬼21年的友情，說小鬼從來沒有錯過任何一個人的生日，最後一次視訊是在她的生日，彼此雖然有吵架、鬥嘴，但感情依舊不變，她希望大家都能學會，不要失去才懂得珍惜，她感觸說：「他是你們的小鬼，他是我們的鴻升，謝謝你們對他的愛。」

楊丞琳接着為小鬼獻唱蕭敬騰的歌曲《只能想念你》，她談到跟小鬼昔日的戀情，因小鬼離開，很多人把這件事放大，但她不太方便發表很多事情，始終很多人不知道愛情昇華成為友情是多麼難得，她與小鬼不會怪這些不懂的人。她提到兩年前的10月6日，小鬼在高雄擔任她的演唱會嘉賓，前天的表演她是還小鬼人情，只是沒想到用這個方式。

讚許瑋甯勇敢致辭

楊丞琳之後在社交網發長文，她說︰「這場演唱會，真的很好看，只是主角在不在，我始終不知道？不過好像也只能相信他有參與，對吧？！謝謝瑋甯代表我們四個，從高中到現在擁有21年情誼的家人致辭。相信她在打草稿時，肯定哭得泣不成聲，但她在台上堅強地把所有想說的都完整的表達了，好勇敢。」

誰先哭誰就輸了

她又感謝蕭敬騰讓《只能想念你》給她唱，她將其中一句歌詞改成「你會回到你的星球」，覺得比原來「你會找到新的生活」更貼切，希望小鬼留意到。她回想唱歌時不斷調節呼吸，盡量不要太投入，怕唱不下去，來還人情不能搞砸。對於吳宗憲開場說：「誰先哭誰就輸了！」她想這是一場輸家最多的比賽，她感覺追思會後，小鬼真的走了，所以每個人都哭得好傷心，連她不輕易在公開場合哭，也完全釋放。

小鬼女友峮峮低調在台下拿着花悼念男友，蕭敬騰在台上回憶與小鬼認識的點滴，他聲稱這晚要唱歌給學長聽，透露自己出道後得到對方很多幫忙。林柏昇（KID）、柯有倫等在台上都忍不住痛哭。最後，眾人在台上唱出《天堂有多遠？》，為追思音樂會寫上句號。

吳宗憲再提小鬼楊丞琳分手內情

前晚吳宗憲在台上爆小鬼曾跟他透露當年跟楊丞琳分手原因，不是楊丞琳講的那樣；楊丞琳否認，說真的是她提出分手。

昨日吳宗憲錄影節目《綜藝玩很大》時，跟嘉賓及主持做網上直播，他轉口風說是開玩笑，又稱小鬼曾跟他笑說：「早知道她（楊丞琳）現在那麼紅，當時就不要跟她分手。」

娛樂組