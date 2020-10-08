黃又南愛儲「垃圾」 自我激勵搬大屋

蘇麗珊自爆屋企牀下底也有一箱劇本，她早前搬屋，都執了近20袋紅白藍膠袋，很多東西看似很有回憶，其實甚少拿出來看，所以要斷捨離，「最不捨得是朋友送的明信片，全部都是朋友的心意，所以明信片都有幾箱。（可有情書不捨得掉？）這些過去了就掉」。

顧定軒亦說常被嫲嫲投訴不丟掉東西，早前搬屋看到自己讀演藝學院時的手冊，勾起很多回憶。

王敏奕拍新劇剪短髮

王敏奕透露即將拍攝無綫新劇，會跟黃智雯及袁偉豪等合作，細節暫時未能透露，但她為今次角色把頭髮剪短，「這套劇對我來說很大挑戰，有很多動作戲，要追和跑，又要武打，過兩天都要上堂學槍械。（老公曾國祥可有給予意見？）他提醒我要小心處理，因今次角色跟我本身很不同，也從來未演過，都有少少緊張，但監製揀得我就一定會畀心機去演。」談到剛簽約星夢做歌手，會否唱主題曲？她笑言未知，若有機會都想嘗試。王敏奕又透露，老公日內會到內地執導廣告，由於疫情關係，故往返內地和香港都需隔離，加上她拍劇要4個月，預計兩公婆會有幾個月時間不能見面，王敏奕有信心說：「我們都習慣，OK的。」

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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