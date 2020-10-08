汪父舉殯 詩詩圓圓哀傷難言 甄子丹哽咽：心情難以平復

安息禮拜於下午2時開始，未到中午12時，詩詩獨自抵達教堂打點，妹妹圓圓相隔10分鐘在老公蔡加讚陪同下到場，遺孀汪徐莉君和外孫女甄濟如則於12點抵達，隨後甄子丹與兒子甄濟嘉及湛琪清等家屬亦陸續現身。汪家與蔡家關係密切，親家蔡志明和蔡李惠莉、蔡加敏及蔡加怡也有前來送汪父最後一程；圓圓和蔡加讚的3名子女，因年紀太細未有到場。

讚外父抗病魔兩年是戰士

汪父遺照選用身穿西裝、煲呔，面帶微笑的相片，一旁設有投影器，播放汪父生前的生活照。靈柩於12點半抵達禮堂，棺木是象牙色，一眾家庭成員在教堂外迎接，當見到靈柩一刻，眾人面上都難掩哀傷。安息禮拜上，甄子丹及大女甄濟如，詩詩和圓圓分享汪父生平，並有詩班獻唱。每名前來弔唁人士均獲派一本安息禮拜小冊子，裏面一篇「懷念我們敬愛的父親」的文章，是詩詩和圓圓撰寫對汪父的思念，亦有汪太娘家對女婿的悼念。

瞻仰遺容後，詩詩與老公甄子丹、圓圓與丈夫蔡加讚一同步出教堂，他們手拖手讓傳媒拍照及接受訪問。四人神情悲傷，詩詩與圓圓傷心得無法開口說話。甄子丹表示在這麼沉痛的時刻，心情很難即刻回過來，尤其這日，「大家都知我們屋企很團結和諧，外父也戰鬥了兩年，是一個戰士，很不幸這個病帶走了他，所以我們這日盡量去追思他帶給我們的歡樂」。詩詩稱很掛住爸爸，父女間有很多難忘的事，父親影響她很多。這段時間是否會多點陪媽咪？此時詩詩已講不出聲，只點頭示意。子丹哽咽說：「一時之間很難講，希望大家理解，我們的心情都是很難平復。」

吳君如琦琦到場 政商演藝界獻花牌

昨日下午近3點完成所有儀式後，一眾家屬伴隨靈柩步出教堂，由外孫甄濟嘉捧着外公遺照。隨後家屬在教堂門外送客，各親友都表現傷心，圓圓與外孫女甄濟如更哭成淚人，後者不停用紙巾拭淚；陳可辛和太太吳君如亦從教堂步出，並向詩詩和甄子丹等擁抱送上慰問，琦琦離開時亦傷心痛哭。送完親友後，汪媽媽在詩詩和圓圓攙扶下，到教堂外的小花園逐一看親友送上的花牌，之後一同離開。

政商及演藝界人士均送上花牌，包括關之琳、任達華夫婦、毛舜筠和區丁平、丁子高和楊千嬅、許晉亨和李嘉欣、譚耀文，以及任賢齊、蘇永康、向華強、呂良偉等夫婦和警務處長鄧炳強。琦琦、任賢齊太太Tina、朱李月華與丈夫、九巴後人雷兆光夫婦及浸大校長錢大康等，更到場悼念。

記者：陳釗

攝影：孫華中

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