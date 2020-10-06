【開箱】《青年神探維蘭德》 舊橋新拍 好壞參半

瑞典小說曾拍成英劇

「維蘭德」這警探角色，來自瑞典作家賀寧曼凱爾（Henning Mankell）的一系列罪案小說，瑞典曾拍成劇集，不過較著名的是英國BBC One於2008年播出的《維蘭德》（Wallander），在《天能》扮演俄羅斯軍火商的堅尼夫班納（Kenneth Branagh）飾演主角，2010、2012及2016年先後推出第2至4季，但每季僅3集，而且全是個別案件。此劇評價不俗，堅尼除獲得金球與艾美兩個美國電視獎項最佳男主角提名外，亦在英國BAFTA榮膺視帝。

原著小說中的維蘭德，是在瑞典南部海濱小鎮于斯塔德（Ystad）工作及生活的警探，跟同袍調查聳人聽聞的兇案，反思瑞典社會到底出了什麽狀况。《青年神探維蘭德》則是講述維蘭德初出茅廬的故事，全劇只有6集，發生連串互有關聯事件，並有懸疑兇案貫穿；此劇雖然回歸瑞典製作團隊，卻全英語對白，估計是希望開拓更大市場。由於是類似維蘭德的前傳，所以內容跟小說無關，可以說是編劇借這「瑞典版福爾摩斯」重新創作的劇集，而且背景設定在當代，跟刻下社會議題息息相關。

疑似種族仇恨爆炸案

故事開首講述警察維蘭德跟Reza是拍檔兼好友，後者即將調升到刑事罪案科；維蘭德住在公屋，附近都是新移民及基層或黑幫，由於他們大多不信任警察，所以維蘭德沒披露自己的真正身分，但他跟鄰居Ibra母子關係不錯。Ibra有足球天分，很大機會被球會羅致，但他與一名白人少年爭執，因而被母親責駡。當晚火警鐘聲響起，維蘭德急忙到樓下，發現大部分街坊都被吵醒，並聚集在一起，朝人群方向趨前，看到白天跟Ibra吵架的少年被綁在圍欄，嘴巴有膠紙封住，附近沒人有意為他鬆綁，甚至跟他自拍。此時突然有人上前把膠紙撕走後迅速離開，維蘭德才發現有手榴彈塞在少年口裏，當他勸其他街坊退後，該少年已被炸死。

這宗兇案令當地反移民聲勢更兇，接管案件的刑偵女警Frida向維蘭德說，他住在兇案現場附近，所以若退出調查她可理解；但當Ibra被視為疑犯被捕，加上未能救活該少年，維蘭德自覺有責任參與此案。Frida的上司Hemberg警司倒認為他住在該處，認識附近的人，有利調查，於是把他調升至刑事罪案科，維蘭德後來向好友Reza坦白，拿了本來屬於他的職位。

維蘭德調職前最後一次以巡警身分執行任務，負責反移民遊行，但遇上支持移民的示威者發生衝突，其間他邂逅處理難民工作的Mona，對方責駡他是「法西斯」；維蘭德同時發現了引爆手榴彈的男子，追蹤到隧道後他卻遇襲受傷。

青年維蘭德個性被指沉悶

上述是第一集劇情，少年被炸死的案件只是引子，維蘭德追查下去，除成為Mona的男友外，並透過她認識了一名超級富豪，一步步接近真相，表面是種族仇恨的案件原來只是幌子，內裏其實是爭奪繼承人之位的一場鬥爭。

此劇在Netflix上架一個月，評論好壞參半，優點是案件懸念多，查案過程抽絲剝繭，增添追看下去的動力；種族、移民等議題也切合當下歐洲狀况。有評論則指出青年維蘭德的個性很沉悶，看來像憂鬱小生，都在悲天憫人。有原著粉絲的評論甚至說，何不把背景設定在1970年代，說說維蘭德成為出色刑警之前到底是怎樣的一個人，總好過現在借經典人物之名創作全新故事，卻與原著毫無聯繫。