下月先接新娘簽字結婚 延期擺酒 何雁詩爆鄭俊弘過大禮多金器

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

鄭俊弘擇了好日子，前日到何雁詩家過大禮，準新娘的好姊妹蔡思貝、陳瀅及賴慰玲也有到場分享喜悅。準新郎預備了海味、禮餅、水果及金器等，並請來兄弟團幫手，過程順利又跟足傳統，十全十美。

被大妗姐賀詞感動

何雁詩不清楚未婚夫送來的金器總值多少錢，但她很多謝對方「揼重本」，因為有這麼多金器，結婚當天一定可以很靚。過大禮期間，大妗姐說了很多祝賀詞，鄭俊弘稱聽到「永結同心」這句話最感動，最深刻印象是看到未來外父拿了一堆豆、花生去表達連生貴子。何雁詩則是「百年好合」，因為維繫一段關係不簡單，他們結婚其實只是一個新開始，往後多年要彼此互相支持，才是最大挑戰，希望兩公婆可以一起將所有難關一一擊破。

至於父母哪句說話令何雁詩最感動？她笑說：「爸爸這麼多年養育女兒真是太值得了，因為這天收到這麼多禮物。」蔡思貝、陳瀅及賴慰玲等一眾姊妹，祝福何雁詩趕快生兒育女，自從賴慰玲誕下兒子後，大家都很開心，所以祝福她「生多啲」。

未婚夫做新歌MV男主角

順利完成過大禮儀式，昨日一對準新人齊齊現身，何雁詩安排鄭俊弘為自己新歌《基本戀愛套路》MV擔任男主角，她解釋：「這首歌是送給鄭俊弘的紀念結婚歌，故向公司申請找他來當男主角，演繹我們在家中一日的簡單有趣生活，當中有少許在牀上親熱的鏡頭，但只是搞笑及帶點喜劇感。」

問到拍攝時公開曬恩愛可感尷尬？何雁詩即大爆未婚夫有，鄭俊弘說：「因為她經常叫我要sweet一點。」何雁詩笑言會送一條過大禮收到的金鏈給對方作酬勞。

被好姊妹催生B

鄭俊弘不肯透露過大禮花費多少，他說：「我不記得了，最緊要大家開心，開心就不肉赤。」何雁詩笑稱父親最開心，全程攬住未來女婿當她無到。她表示過完大禮，心情依然很開心，二人不熟悉中式習俗文化，故找來大妗姐幫手，家人全程很開心。問可會聽姊妹話連生貴子？二人表示：「都會，但會先享受二人世界。」

何雁詩特別多謝正忙拍劇的蔡思貝、陳瀅及賴慰玲幫手，她說：「她們平時做慣一姐，今次要做臨時演員，當中蔡思貝的表現最出色，話聽到我爸爸的話覺得很感動忍不住喊，我們便講笑要獎多個飯盒給她，她本身很感性，過大禮已這麼感動，到婚禮一定喊到停唔到。」她透露姊妹團還有吳嘉熙、陳嘉寶及幾名圈外朋友，鄭俊弘的兄弟團只有張頴康是圈中人，他們決定今年先簽字註冊和接新娘，並以電子邀請卡邀請親友到賀，遲些才印囍帖補擺喜酒。