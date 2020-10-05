驚聞竹內結子噩耗 木村拓哉哭到眼腫

文：蘇珮欣

據日媒《日刊現代Digital》報道，木村拓哉與竹內結子是多年好友。當日竹內結子傳出噩耗，木村正在東京近郊校園拍攝富士電視台新劇《教場2》。飾演警校教官的木村，當日提早於早上8時前抵達拍攝現場進行特技化妝，當時他還不知竹內結子的死訊。其後爆出竹內結子離世，工作人員擔心消息會影響木村情緒，所以要求在場人士「封口」。據相關人士透露，木村當日完成工作後，得悉竹內結子逝世，相當震驚，當下瞪大雙眼，整個人原地不動一陣子，繼而在片場爆喊，更哭至雙眼紅腫，要急忙用化妝遮蓋。

中居正廣把思念放在心中

木村拓哉與竹內結子於2004年因合演日劇《冰之驕子》而成為好友。2016年SMAP宣布解散後，木村被外界視為「叛徒」，令形象下滑；2017年初，木村接演TBS劇集《A LIFE～心愛的人》，當時有傳不少女星怕被木村負面形象拖累而拒絕接演，最終由竹內結子演出，女方被指義氣十足，並助木村翻身。

竹內結子不僅與木村是最佳拍檔，她與SMAP大部分成員都合作過，就連甚少拍劇的中居正廣也曾與竹內結子合演日劇《白影》。中居正廣昨日亮相電視節目時，提到竹內結子與SMAP大部分成員曾合作，並解釋當有藝人離世時，他不會公開回應的原因，「當與我相關的人離世時，堅決不評論事件，是因為考慮到信息的真偽，以及當事人家屬與事務所的立場」；但他強調不發言，不代表沒有感覺，對故人的思念會放在心中及默默追憶，相信對方一定收到。

木村化身木匠製作小椅子

另一方面，木村拓哉的網上節目《木村先～～生！》昨日公開最新一集，他獲邀為一名3歲小朋友製作椅子。木村化身木匠，親自到商店購買工具，用心製作小椅子，盡顯慈父一面。