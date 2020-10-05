陳欣妍傻出真我 樂做「崩壞」女神

記者：林祖傑

在ViuTV節目《辣伙頭‧開火》被批以88元一個海南雞飯定價離地，陳欣妍強調現實中絕不是一個離地的人，日常生活很慳家，她說：「我是一個要問經理人攞零用錢的人，經理人只會計好所需的車錢和飯錢給我，其他錢由經理人保管，幫我儲錢，因為我對計數不在行。」

2017年出道拍第一套電影《我們的6E班》，入行差不多4年卻從未畀過家用屋企，直到《美女郊遊遊》備受注目，工作量增多，近月終於有錢畀家用。她不諱言：「都關穿泳衣行山事，多人睇多人討論，令我多了人識，真的很多謝ViuTV。」

底線三點不露

既然性感演出有助星途，底線又可會接受超越穿泳衣行山？陳欣妍明確表示：「我目標是做演員，如果角色需要，我可以性感，但堅持三點不露、不全裸。其實性感是在眉目之間，是一種韻味，覺得自己還未有，好像舒淇現在很端莊，一樣可以好性感，王菲唱歌亦都可以好性感，一個性感的女人不是看她著幾多衫，是看表達方式、底蘊及修養。」

最近她接拍了一套香港與印度合資的電影，首次將熒幕初吻獻給印度男主角，有機會於寶萊塢發展，她認為只是機緣巧合，不是特別偏向海外市場，她反而渴望拍台劇，陳欣妍說：「想趁後生拍一套台式青春劇，我是看台劇大，最深刻一定是《流星花園》，最鍾意仔仔周渝民，還有張孝全和楊丞琳的《醉後決定愛上你》，如果有機會拍台劇，最想和張孝全合作。」

家中變身程大嫂

出道以來所演角色大多古靈精怪，陳欣妍稱除想演青春純情少女外，還想試演宅女，她說：「宅女角色很有喜感，我本身性格有點傻大姐，日常生活不時鬧出笑話，穿鴛鴦襪經常發生。悲劇和變態角色我都想做，醜樣都ok，在戲劇世界可以作多點不同嘗試。」

她自爆小時看電視會跟着講對白，模仿劇中角色，甚至投入到在現實生活中，不理其他人目光，她說：「別人看起來會覺得我怪怪哋，家人已習慣。覺得自己好似電影《家有囍事》吳君如演的程大嫂，我真的會拿着吸塵機拖把當咪唱歌，如果偷望我在家中一日生活，相信會笑死，說出來也不怕破壞女神形象，粉絲都知我是什麼人，不會神化我。」

與男友沈震軒同樣務實

陳欣妍與大她10年的沈震軒因合作網絡電影撻着，二人拍拖至今，從來無慶祝過任何周年紀念，連與男友拍了拖幾多年也不太清楚。她說：「不知是否人大了，細個會好介意，計住拍拖幾多日要慶祝，計住計住，日子又好似無過得咁快。反而不去計，日子一眨眼就過，即係證明過得幾開心、無壓力和舒服，他是一個很務實的人，我也一樣，所以好似幾夾，大家都好老實，什麼都會講。」她稱二人緣於喜歡運動，最主要是啱傾才走在一起，她說：「我們是認真去拍拖，對結婚有共識，但不會這麼快，大家仍想在工作上拼搏多一會。」

場地提供：SKY FITNESS HK

服裝：voltage store

化妝造型：Yumiada Ling