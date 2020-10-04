【開箱】韓劇《回到18歲》 半熟父母變大叔大媽 壓力與歧視不變

改編自荷李活片《青春高校》

《回到18歲》由《紳士的品格》金荷娜、《完美的妻子》尹相鉉，以及《德魯納酒店》李到晛主演，上月21日首播，每周播出兩集，預計全劇16集。香港觀眾可透過「黃Viu」煲劇平台同步收看。

故事講述20年前，洪大英（尹相鉉飾）高中時期是校內籃球隊主將，被視為明日之星，他的同班同學兼女友鄭多靜（金荷娜飾）意外懷孕，二人因此放棄學業，結婚生子並投身社會。多年來，兩夫妻合力掙錢養家，但生活艱苦，二人開始互相埋怨。已屆中年的大英，任職洗衣機維修員，為公司奉獻10年青春，以為終於等到升職機會，怎料被年輕又有後台的同事捷足先登。與此同時，多靜嚷着離婚，加上被一對就讀高中的龍鳳胎子女無視，人生陷入低潮。某日，大英回到母校，在籃球場許下願望，若能從中場位置成功投籃的話，就想回到年輕的時候。此時奇蹟出現，籃球場燈光一閃、月亮被烏雲遮蔽，大英的外貌與身形變回18歲。他決定彌補過去的遺憾，換上新的名字高宇英，重過新生活。

原著《青春高校：回到17歲》是一齣片長約兩小時的電影，變成劇集當然要加插許多細節，才能填滿16集的內容。《回到18歲》集中於年輕父母所面對的社會壓力。大英高中未畢業就投身社會，能做的只是出賣勞力的工作，但依然無法掙到足夠生活費；礙於學歷，人到中年仍是公司低層員工，難怪變成又煙又酒、滿身負能量的大叔。藉此帶出年輕父母在生活及自理能力不夠成熟，或許他們有組織家庭的決心及勇氣，但實際上所面對的問題，並不容易解決，社會在這方面的支援也不多。

對職業女性的刻板印象

另一邊廂，多靜自小夢想成為電視台主播，但為了照顧子女，年近40歲才投考此職。雖然以第一名考進電視台，卻因為年紀大而被高層歧視，稱要逼她自動離職，可見年齡歧視在職場上甚為普遍。

此外，韓國對於職業女性的接受程度仍然偏低；劇中講多靜訪問棒球員時，由於表現出色，迅即成為網上熱話，但一名自稱是她舊同事的網民，爆料指多靜年輕時「闖禍」懷孕成為媽媽，網民即時轉軚，留下大量「負評」，指出身為人母就應該留在家中相夫教子。

《回到18歲》也將劇中人物關係複雜化。除了大英與多靜一家四口外，還加上大英與多靜高中時期的同學所引發出的多角戀，令到內容更豐富及有趣。女主角金荷娜今次飾演賢妻良母兼積極追夢的現代女性，對她來說難度不高，也表現得很自然，不但頻頻自嘲是「大嬸」，還扮女團Blackpink的Jennie，跳歌曲《Solo》的舞步，完全放下「女神」包袱演出。

李到晛表現不同年齡靠演技

至於扮演「洪大英」回到18歲的李到晛，戲分比飾演大叔「洪大英」的尹相鉉還要多，而且像一人分飾兩角，一時在回憶戲分出現，一時在現代以心智40歲的洪大英現身。不過當他演繹內心是40歲大叔時，似乎力有不逮，總讓人感覺不出「大叔」的味道，雖然他的對白充分顯示出成熟思想，但若身體語言能加強「大叔」感覺，效果會更理想。也許李到晛演出經驗尚淺，加上金荷娜與尹相鉉名氣大，他演出此劇的壓力應該不少。

《回到18歲》至今播出4集，由首播1.75%收視，升至第4集2.53%，能否繼續穩步上揚，要看劇情發展及主角們有否突破演出。