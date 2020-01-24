《007》再度延期「拖累」《狂野時速9》 《怪誕黑巫后》美國取消戲院上映

《007：生死有時》將會是丹尼爾卡特（Daniel Craig）最後一次扮演鐵金剛，連「超人」亨利卡維（Henry Cavill）早前亦再次開腔表明想接棒，就可知這齣長壽經典電影如何受歡迎。今集除了丹尼爾，還有《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》金像影帝雷米馬力（Rami Malek）及賓艾費力（Ben Affleck）女友安娜迪雅瑪斯（Ana de Armas）新加盟，前者扮演奸角，並由《無獸之境》日裔導演福永加利（Cary Joji Fukunaga）執導，又邀請了新人王Billie Eilish唱主題曲。《007》原定今年4月上映，撞正新冠肺炎疫情爆發，於是延至11月開畫，但見疫情持續，於是再度延期至明年4月2日。

《怪誕黑巫后》台前幕後人才鼎盛

《狂野時速9》跟《007》一樣受疫情影響，由原定今年4月上映延期一年，沒料到延後又再給《007》「佔領」了檔期，據悉兩片國際發行同屬環球，就在宣布《007》延期後不足兩小時，《狂野時速9》就表示讓路，延至明年5月28日美國陣亡將士紀念日長周末開畫。

至於重拍《妖巫傳說》的《怪誕黑巫后》，改編自Roald Dahl的兒童文學名著，原定本月9日在美國上映，及後延期一周，如今再取消在戲院上映，改於本月22日在影視串流平台HBO Max上架。不過昨日香港華納釋出《怪誕黑巫后》預告片段，只說即將上映，沒提及香港是否跟從美國也改在HBO Max播放。

《怪誕黑巫后》台前幕後人才鼎盛，由《阿甘正傳》羅拔湛米基斯（Robert Zemeckis）執導，《忘形水》基拉莫狄多路（Guillermo del Toro）編劇，《寫出友共鳴》歐雅史賓沙（Octavia Spencer）、《孤星淚》安妮夏菲維（Anne Hathaway）及《穿Prada的惡魔》史丹利杜茨（Stanley Tucci）主演，故事講述1967年，孤苦伶仃的男童到阿拉巴馬州鄉下投靠祖母，兩人遇到一群神祕又殘忍的女巫，機靈的祖母很快帶孫兒逃到海濱，卻又遇見世上最厲害的女巫，召集她在全世界的同伴來到這裏，展開一項邪惡計劃。