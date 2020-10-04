陳凱琳憶泵奶苦况 想跟倪晨曦對親家

Grace回想懷第二胎到6個月才公開，解釋是擔心公開會備受關注，可能發現她吃下不合孕婦的食物被鬧，身為公眾人物連飲杯凍珍珠奶茶都很大壓力。她形容懷孕過程辛苦，並說：「佗兩個仔都全程嘔吐，又試過腳抽筋，所以叫我再生第3個，會好抗拒，不想再經歷這些。」

幼子出世，她坦言因壓力大遇上不夠人奶情况，試過每10分鐘一次間歇性泵奶，泵了一晚，翌日感頭痛，幸好獲丈夫鄭嘉穎安慰她不要太緊張，放鬆心情後便沒事。

在兩名兒子眼中，鄭嘉穎是好人又溫柔的爸爸，Grace則是壞人和嚴厲媽咪，所以兒子較黐鄭嘉穎。Grace稱湊兩子太忙，不想忽略照顧他們，所以不打算再拍劇。她又分享懷孕期間鄭嘉穎為她做過的感動窩心事，她說：「他是很傳統的family man，覺得人生最幸福就是有一個家庭，我們結婚後好快就計劃生小朋友。我第一次懷孕時，他知道後比我更開心，又好照顧我。自從有小朋友，他的表情和對人的態度都不同，變了一個暖男。」Grace希望倪晨曦生女，笑言為兩子打好關係，將來可以對親家。

娛樂組