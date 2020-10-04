徐若瑄陳嘉樺金曲獎紅地氈鬥性感 鄧紫棋缺席 隔空盛裝爭歌后

G.E.M.與梁靜茹、王若琳、許哲珮、楊乃文及魏如萱爭奪「最佳國語女歌手獎」，但G.E.M.未能出席。她昨晚在微博上載盛裝在房內拍攝的照片，並說：「金曲獎，在上海也要參加！紅地氈，即使我房間地氈不紅也要走！遠距離參加金曲獎，本來要來當壓軸表演嘉賓，但是疫情隔離原因沒法來了，但還是要隆重其事，一起看直播，紅氈第一美，我可不可以也角逐。」

梁靜茹平常心爭獎

情歌天后梁靜茹相隔11年再入圍爭歌后，亦是她第6度競逐，大家都關注她能否獲獎？她說︰「雖然沒有入圍最佳專輯，但對這次的製作團隊相當肯定，今（昨）晚就是抱持參與盛事的心情現身，希望也可以好好感謝團隊。」她昨晚會有表演環節，以組曲方式演出，希望用這些歌撫慰大家最近比較低落的心情。

Ella徐若瑄各有美態

Ella以一身低胸黑色連身褲現身，露出性感香肩和鎖骨。她透露11月將舉行兩場音樂會，被問S.H.E何時合體？她說︰「永遠都有機會。」

徐若瑄穿上紫色中空晚裝，露出胸前位置的白滑肌膚，她稱推出30多張單曲，卻未開過個人演唱會，很想完成這個挑戰。

至於「最佳國語男歌手獎」，是周華健對戰J.Sheon、張震嶽、黃明志、吳青峰及裘德之爭。

娛樂組