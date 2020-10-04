毋忘恩師羅文提攜 感觸落淚 容祖兒膺十大傑青

《2020年十大傑青選舉》昨日舉行記者會公布7名獲選人士，容祖兒是其中之一；她出道21年，曾發行58張唱片專輯、演繹過千首歌曲，獲頒超過200個音樂獎項，她剛好趕及傑青年齡資格獲獎。身在上海的祖兒透過視像發表感言，她開心又激動，眼泛淚光，她說好興奮得到這個人生中好重要的獎項，給她很大鼓舞，是新的里程碑，新的動力。她感謝身邊人的支持，包括媽媽、老闆楊受成、經理人霍汶希等，並希望將獎項與歌迷分享。

自知天分不足 需要付出比別人多

祖兒說：「我自小鍾意音樂，由年少時追夢到投身音樂事業，由演繹別人作品，到擁有屬於自己的音樂，由當初的拜師學藝，到去年有幸在20周年演唱會，得到跨年代的歌手在台上支持我、認同我。在過去逾20年的演藝事業，有過高低起跌，快樂憂愁。」儘管她自知天分不足，但一直走來堅信需要付出比別人更多、更努力，才可以成功。霍汶希陪在她身旁，還獻花兼吻賀。

基層出身 盼回饋社會幫助年輕人

祖兒在記者會結束後，再透過視像接受傳媒訪問，她大聲說：「好開心呀，但遺憾未能出席，親自上台攞獎，因日前才接獲大會通知，但透過視像宣布我得獎一刻都好激動。回想自己在音樂旅程有點像坐過山車，好刺激又有很多開心事情，所以有點感觸。」

祖兒表示獲得「十大傑青」這個有分量的獎項， 是其人生的新階段。由報名到面試，回望自己所經歷的事情，今次獲得嘉許，令她更堅持初心和夢想，希望未來多回饋社會，幫助年輕人和小朋友。她說：「我都是基層出身，在屋邨長大，只要有夢想，不怕辛苦一步步去行，是可以成功的，希望透過自己的經歷跟大家分享，借助自己做藝人的影響力，令他們有更多學習機會，分享尋找夢想的方法。」

推動廣東歌 擴大慈善基金

問她做「傑青」後會為香港做些什麼？她說：「事業上，做多些作品， 帶多些正能量給大家，想與多些新進音樂人合作，扶持廣東樂壇，推動廣東歌，令樂壇有更多火花。我在5年前成立的慈善基金，希望可以擴大規模，幫助小朋友及有需要幫助的人。」疫情下工作有否影響？她說：「3月開始取消很多工作，留在內地，不能返港，幸好最近可以進行錄音工作，將錄音陣地移師到內地，在適當時候便推出新歌。」

提到已故恩師羅文時，她感觸落淚說：「我好希望今日可以讓他見到我有這一日，因為一開始是他很信任我，覺得我有此能力，所以我好開心。他曾攞過『香港傑出青年』，我今日可以傳承到他的精神，我一定會繼續努力。」

記者：柯美

攝影：孫華中