占美霍士有望再演「電魔」 回歸《蜘蛛俠3》對付湯賀蘭

《蜘蛛俠》雖是Marvel超級英雄漫畫，然而電影版權一直落在Sony電影公司手上，因此第1、2代「蜘蛛仔」杜比麥奎爾（Tobey Maguire）及安德魯加菲主演的同名電影，基本上跟Marvel電影宇宙（簡稱MCU）無關。

直至第3代「蜘蛛仔」湯賀蘭接棒後，兩大電影公司終於達成合作協議，好讓這個角色能夠回歸MCU，趕及參與《復仇者聯盟》系列的無限之戰。

最後階段談判

據The Hollywood Reporter網站報道，因受疫情影響而延期開鏡的《蜘蛛俠3》，力邀占美霍士再演經典「電魔」（Electro），成為新片其中一名奸角，有知情人士透露，雙方已就新片合作事宜，進行最後階段談判，一旦落實肯定令粉絲興奮不已。

另一方面，曾在湯賀蘭主演首集《蜘蛛俠：強勢回歸》扮演反派「禿鷹」的米高基頓（Michael Keaton），亦有傳在《蜘蛛俠3》再度亮相，如果加上「電魔」占美霍士及其他奸角，無疑令單打獨鬥的湯賀蘭疲於奔命。

西蒙斯創先例

事實上，占美霍士並非史上首名橫跨兩代「蜘蛛俠宇宙」的角色，《鼓動真我》金像男星西蒙斯（J.K. Simmons）扮演報紙總編輯，便先後在杜比麥奎爾和湯賀蘭主演的《蜘蛛俠》登場，率先為粉絲帶來驚喜。

《蜘蛛俠3》繼續由上兩集導演鍾華斯（Jon Watts）操刀，原定明年11月5日上映，因受疫情影響，導致MCU第4階段的多齣新片映期一改再改，為免跟安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）主演《永恆族》打對台，《蜘蛛俠3》或將延期開畫，一切有待Marvel公布詳情。