「鑽石筍盤」劉鳴煒爆新戀情 新歡簡雪忻是超蓮校友

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身任華置主席和海洋公園董事局主席的劉鳴煒日常公務繁忙，將私人戀情低調處理；他先後與金融之花奚倩雯及明珠台新聞主播趙慧奈拍拖，但兩段感情已成為過去式。昨日傳出劉鳴煒與年約30歲的新歡簡雪忻（Joyce）熱戀中，已達至同居關係。

劉心情靚爆做瑜伽

今年新上任為海洋公園主席的劉鳴煒，昨日為公園推介最新的活動，更親身試玩宣傳。他向來熱愛爬山、露營、滑水等戶外運動，昨日與好友即場試玩水上瑜伽和戶外瑜伽，一口氣連玩90分鐘面不改容。未知是否戀愛中令人特別有活力，加上心情靚爆，園內有遊客認得劉鳴煒邀請合照，他都來者不拒。

Joyce有生意頭腦

有報道稱平民出身的簡雪忻（Joyce）於2009年往英國升學，在University of London修讀經濟和金融，是何超蓮的校友。

Joyce在2013年與友人一同創辦全港首個鄰里租車平台Carshare.hk，讓車主把閒置私家車出租，推動「共享經濟」概念，顯示她有生意頭腦；直至4年前她在港台節目《我係乜乜乜》認識劉鳴煒後，大讚對方是「男神」；當時劉鳴煒名草有主，所以二人沒有發展。

去年拍拖歐遊

劉鳴煒似並不介意另一半的出身，對有學識的女生特別有好感，他的前妻Wendy、前度女友奚倩雯和趙慧奈都擁有最基本大學學歷，而Joyce學歷亦不差。Joyce在男方身邊默默守候，又懂得投其所好，待至男方去年10月與趙慧奈分手，Joyce便主動出擊追求劉鳴煒，結果成功埋身成為情侶，去年以正印女友身分雙雙到歐洲旅行，之後各自在社交平台上載行山照，低調放閃。直至戀情近日被揭，她的IG才更改為私人帳號。記者聯絡當事人，可是暫時未獲回覆。