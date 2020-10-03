已故劉志榮遺孀梁淑莊病逝

曾是亞視花旦

劉志榮有「亞視鎮台之寶」稱號，梁淑莊當年曾是麗的電視及亞洲電視的花旦，1970年於麗的映聲藝訓班第4期畢業，早期以新聞報道員兼藝員身分入職麗的電視，其後轉職為全職藝員，演出過多部電視劇，包括《浮生六劫》、《大地恩情》、《浴血太平山》等劇集，亦擔任婦女節目《下午茶》主持人。她於1986年與劉志榮結婚，育有一子劉健樂。1990年代她息影退出娛樂圈，之後做生意為主。

劉錫賢讚重情義

圈中好友對梁淑莊離世感到惋惜，劉錫賢慨嘆接連收到不好消息。他於1990年與劉翁及莊姐合演劇集《Q表姐》，他眼中的莊姐人如其名賢淑端莊，又好重情義。自劉翁去世，莊姐深居簡出，很少參與朋友聚會。寶珮如跟莊姐合作不多，近年曾在聚會見面，莊姐保養得好好，亦好親切。黎燕珊表示收到莊姐兒子健樂通知，實在很難過，她稱莊姐患病沒有跟他們說半句，自己低調面對。她之前曾致電莊姐想約見面，但未有收到回覆，突然收到噩耗，她願莊姐在天堂跟志榮哥更快樂。

娛樂組