【開箱】《艾蜜莉在巴黎》莉莉哥連斯向《色慾都巿》致敬

【明報專訊】經典美劇《色慾都巿》(Sex and the City)製作人戴倫施達(Darren Star)的原創新劇《艾蜜莉在巴黎 》(Emily in Paris),今日在影視串流平台Netflix上架;故事講述20多歲的Emily居於芝加哥,獲公司外派到巴黎工作,既要適應新生活,又要為事業、愛情及友情奮鬥。最近宣布訂婚的《玉子》31歲女星莉莉哥連斯(Lily Collins)飾演Emily,劇中她穿上華麗時裝與多名型男談情,可說是2020年版的《色慾都巿》。