【開箱】《艾蜜莉在巴黎》莉莉哥連斯向《色慾都巿》致敬

美國女孩派駐巴黎

《艾蜜莉在巴黎 》首季10集，每集約30分鐘，在巴黎實地取景。故事由Emily在芝加哥某大行銷公司工作開始，她表現出色，深得上司及同事喜愛，有穩定交往的男友。某日公司收購了法國一家行銷公司，原是Emily的上司派駐巴黎，但後者懷孕，Emily臨時頂上。完全不懂法語的她隻身遠赴花都，抵達後看到當地美景，她深被吸引，相信巴黎的一切都會很美好。可是首日上班即遭同事嫌棄她不懂法文，加上Emily過於積極，希望將自己在美國工作的一套施展到新公司，尤其是運用社交媒體宣傳的策略。可是美法兩地的工作模式不同，法國人重視生活多於工作，Emily因而被冠上「工作狂」稱號，加上Emily的新上司Sylvie，指Emily的社交媒體宣傳策略不適合公司的高級品牌，讓她大受打擊，甚至被同事當面取笑是「鄉下婆」。

不過Emily充滿自信、堅強又有野心，沒因為與新同事合不來而放棄；她創新的宣傳點子，深得客戶喜愛，逐漸融入巴黎的職場生活。與此同時，Emily跟美國男友因分隔兩地而分手，回復單身的她，身邊男伴不斷，包括住在樓下的型男廚師、符號學教授、酒莊太子爺及時裝品牌高層等。

反映美法文化差異

此劇集中於美國女孩在巴黎生活的故事，反映美法兩地文化差異，譬如法國人明明聽得懂英語，卻愛裝作聽不懂；說話又直腸直肚，會當面說出不滿，生活節奏亦比美國人緩慢等。第3集講香水品牌委託Emily的公司做宣傳，品牌要求找女模特兒在街頭全裸現身，吸引男士目光，Emily認為利用女性胴體是「性別歧視」，但對方反駁模特兒「穿上」香水是「性感」表現，Emily提議透過社交媒體進行「民意調查」，結果引起廣泛關注，帶出美法兩地男女地位與價值觀不同。此劇描述Emily是社交媒體高手，抵達巴黎即開設Instagram新帳號記錄在當地的生活，由起初幾名追隨者演變成幾十萬，連法國政要也轉發她的帖文，令Emily成為當地網紅。

飾演Emily的莉莉哥連斯外形討好，與角色年輕又時尚的特質脗合。莉莉不但演出，還擔任監製。她早前接受本報訪問時透露籌拍期間到巴黎暫住，將在當地的感受寫進劇集。她指角色充滿自信，是現代女性的代表，跟她本人個性不相似，謙稱有許多東西要向Emily學習。不過莉莉表示此角色讓她想起過去，「我曾試過拿節目企劃書向監製提案，我努力追夢但處處碰壁。開始演戲後，無數次試鏡落選但不言敗，這些經歷跟Emily一樣」。莉莉自言是戴倫施達的粉絲，非常迷戀他的作品，「高中時我與朋友一口氣將《色慾都巿》煲完。幾年前我寫書時，就渴望能像《色》劇主角Carrie一樣，從紐約公寓的窗戶看出去，寫下自己的感受」。提起《色慾都巿》，身兼創作人、監製及編劇的戴倫施達接受本報訪問時透露，年輕時去背包旅行，最後一站正是巴黎，自此愛上這地方，希望新劇呈現美國人在異地的生活，「我經常到訪巴黎，語言又熟悉，所以選擇這地方為故事的中心」。

時尚造型琳琅滿目

戴倫的作品風格獨特，愛用熟悉的製作班底，因此新劇有不少《色慾都巿》影子。他找來《色》劇Patricia Field擔任服裝顧問。Emily戴上有其名字的耳環，正是向《色》劇Carrie的署名頸鏈致敬。第2集Emily穿上黑色紗裙參加派對，也是向結局時Carrie的造型致敬。劇中Emily剛到法國時，衣著品味還是美國風，其後慢慢被巴黎的時尚氣氛同化，造型變化多端，全劇出現數十個國際名牌，猶如一本時尚寶鑑。值得留意的是第6集，Emily前往歌劇院時穿的黑色露肩晚裝及頭飾，就是模仿柯德莉夏萍（Audrey Hepburn）的經典造型。

《艾蜜莉在巴黎》首季是開放式結局，Emily在巴黎的工作尚未完成，幾經波折終與型男廚師撻着。雖然Netflix未公布會否開拍第2季，但問戴倫與莉莉期望往後劇集如何發展？二人均表示故事的發展空間很大，Emily的生活可變得更複雜，包括首季未提及的親人。相信第2季很快會開拍。