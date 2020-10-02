流血不止胎死腹中 名模Chrissy病榻痛哭

John Legend和Chrissy Teigen育有4歲女兒Luna及2歲兒子Miles，Chrissy 不諱言由於難以成孕，所以兩胎都是靠人工受孕；今年8月，她宣布第三度有喜，而且首次自然懷胎，早前更興奮得說漏嘴揭露了今次懷男嬰。

臥牀休息多時

Chrissy早前透過社交網Instagram透露懷孕到一半時間，卻開始不正常出血，而且持續了差不多一個月，必須臥牀休息；除了小便和一周兩次浸浴，她都不會離開張牀，到上月27日（周日），更要送院留醫。

Chrissy前日更新Instagram發放多張黑白照片，當中有她坐在病榻痛哭，也有丈夫John Legend陪伴在側，握着她的手一起睡着了。另一張是Chrissy抱着用毛巾包裹疑是兒子屍身的照片。她發長文稱未能止血，即使已輸了很多包血，仍未能為胎兒提供所需液體，最終痛失兒子。Chrissy說感到震驚及十分悲痛；又透露早就為兒子取名Jack，他將會永遠是家中一分子。

Chrissy的帖文及在醫院拍攝的黑白照片於短短8小時已有超過520萬人點讚。有網民指出，不少人都會經歷類似傷痛，但很少人會像Chrissy一樣公開。真人騷女星Kim Kardashian、《光豬舞壯士》卓靈達譚（Channing Tatum）、樂壇小天王Justin Bieber的太太Hailey等圈中朋友，紛紛留言安慰。