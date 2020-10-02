吳大維留家湊女變肥叔叔 宋芸樺最想拍曾國祥電影

53歲吳大維去年結婚，太太今年3月為他誕下女兒Kadeira，榮升父親的他為了太太和女兒，將基地移回台灣，每天湊女為樂，「孩子剛出生，頭一年必須在這裏看着她長大，加上疫情，專心留家湊女」。他表示想生多個BB，但要看太太的意願。成為人夫的吳大維太幸福，肥了不少變了肥叔叔。他說：「肥了5公斤（約11磅），我還是穿同一個碼的褲，緊了一點點，給我個半月時間便可以回復最佳狀態。」

30年前活躍香港影圈的吳大維表示有機會也想再來港拍戲：「想拍喜劇，黑色喜劇也可以，最好跟劉德華合演，他是亞洲鐵人，敬業度百分之二百；導演方面，想跟陳可辛和陳嘉上合作。 」宋芸樺則說：「年輕一輩的導演，我蠻喜歡《少年的你》曾國祥，從他拍《七月與安生》就喜歡，有機會想合作。演員方面，我最想跟吳鎮宇合作。」許時豪也有留意香港電影，喜歡《無間道》和鄭中基主演的《低俗喜劇》，爾冬陞導演的作品也很喜歡。

宋：演得累但蠻過癮

宋芸樺首次和楊謹華合作演母女，她說：「謹華姐比我大15年，她的皮膚超好，我叫姐姐已經有一點過分，還要叫媽，其實要靠一些裝扮，她的眼神和肢體都有變化，演的時候很舒服。」她承認今次角色很沉重，小時候被虐打，又親睹母親自殺身亡，演時蠻累，但也演得蠻過癮，她說：「這是我哭得最多的戲，但到最後其實是愛和釋懷。」

記者：柯美