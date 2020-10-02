無男助手肯陪返內地 袁嘉敏狂推工作損失數十萬

【明報專訊】袁嘉敏與陳婉衡前晚出席《壞蛋獎門人》重映首映禮。袁嘉敏表示已大半年沒出席公開活動，最近她開設YouTube頻道分享工作經歷和旅行片段，拍片、剪片一手包辦，最多人看的片有200萬次瀏覽量，亦帶挈她獲外國品牌邀設計首飾，但受疫情影響要延遲。電影方面，她稱每月都有人邀請到內地工作，但找不到肯陪她到內地隔離的助手，「近年我獨自上內地工作，幾乎每次都有驚險事發生，所以有助手在身邊會鎮定啲，而且要男助手，最好樣子夠惡」。她表示這段時間狂推內地工作，損失數十萬，但不想家人擔心。中秋節可有男性約會？她說：「現在單身，本來想今年搵個伴侶，但疫情下完全無社交聚會，所以算了，寧願多拍片，有世界各地的人陪着，感覺沒那麼孤單。」