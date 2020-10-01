【開箱】韓片《魔鬼對決》動作場面大展真功夫

殺手救女兒

《魔鬼對決》講述泰國發生女童被綁架案。完成最後一項殺人任務的殺手仁南（黃政民飾），原打算金盆洗手，但得知女童綁架案與前度女友有關，於是趕往泰國，發現前度女友被殺死，女童更是他的骨肉。仁南積極追查女兒下落，在變性人Yuri（朴正民飾）幫助下，得悉女兒被賣到販賣兒童活體內臟的黑幫手中。仁南單人匹馬闖龍潭虎穴拯救女兒。與此同時，黑幫大佬雷（李政宰飾）為了替被仁南殺死的兄弟報仇，隻身前往泰國，與仁南展開一場你死我亡的追擊戰。

《魔鬼對決》劇情簡單易明，就是兩個「壞人」的追逐戰，賣點在於角色描寫。黃政民雖然是殺手，但接生意有原則，只會殺壞人。多年前他有一名感情穩定的女友，但發現他是殺手後，便帶着腹中孩兒離開。黃政民在舊愛死後，得悉有女兒，從未盡過父親責任的他，拚命救回愛女。可惜父女相處時間甚短，其中他教女兒玩魔術一幕，展現殺手溫柔一面。

朴正民演變性人

李政宰演瘋狂殺人魔，雖稱與被殺害的兄弟感情不算太好，但他就是忍受不了別人的挑釁，誓要向敵人「十倍奉還」。他每次出手均十分兇狠，會將目標倒吊然後宰割，當成豬隻般看待，全因在戲中李政宰的父親是一名屠夫，他自小被父親虐待，長大後變成殺人狂。

片中最值得留意是扮演變性人的朴正民，他在泰國一邊工作一邊籌錢完成變性手術。遇上黃政民後，雖然害怕被牽連成為黑幫追殺目標，但仍暗中幫他找女兒。朴正民在戲中講泰文，加上婆媽性格，成為全片最搞笑的「女主角」。據悉開拍初期，電影公司沒有公開朴正民的角色資料；電影上映前，也沒有公開他的造型照，充滿神秘感。朴正民在片中露出小蠻腰，並穿熱褲曬修長美腿一幕，成功演繹變性人一角。他透露為了角色，人生首次剃腳毛。

另一賣點是動作場面，幾乎佔八成戲。從拳腳、刀劍，到槍彈，應有盡有。黃政民與李政宰在泰國首次交手的一幕，在狹窄的房間內，二人埋身肉搏，拳拳到肉，滿足觀眾的觀感刺激。另外，李政宰在車房血腥殺人一幕，以一敵十，身手敏捷地殺掉對手，繼而拿起冰塊在面上降溫，突顯其角色瘋狂與殘暴。

導演洪元燦編劇出身，他編的《追擊者》在韓國創下逾500萬人次入場成績。《魔鬼對決》是他首次自編自導的動作片。據悉《魔》片故事是洪元燦10年前寫下，當年碰巧有《殺手代父》上映，電影公司覺得兩片設定相似，故將計劃擱置，直至兩年前才決定開拍。韓國近年愈來愈多動作片，相信增加了洪元燦開拍《魔》片信心。當地1980年代深受港產動作片影響，近年巿場擴張，片種愈來愈豐富，動作片出頭，如《犯罪都巿》、《惡女》、《復國者聯盟》等在韓國均大受歡迎。《魔》片今年8月在韓國上映，累計426萬人次入場，在新冠肺炎疫情下，成績理想，足證動作片在當地有一定叫座力。