《王冠》第4季11月首播 戴妃鐵娘子熒幕「重生」

《王冠》第3季去年11月播出，講述英國王室從1964至77年的重要事迹；奧莉菲亞高文接棒演英女王，今年初在金球獎榮膺視后，至於《愛麗絲夢遊仙境》海倫娜寶咸卡達（Helena Bonham Carter）、《Emma：上流貴族》佐斯奧康納（Josh O'Connor）、《權力遊戲》圖彼斯文士（Tobias Menzies）分別飾演瑪嘉烈公主、王儲查理斯及菲臘親王，全都會在第4季繼續演出。

講述英女王與戴卓爾夫人關係緊張

第4季內容集中在1970年代尾聲到1980年代，英女王一家把心思放在鞏固王位傳承，得為年屆30仍未婚的查理斯王子覓得合適新娘。另一方面，戴卓爾夫人入主唐寧街，英國逐漸感受到她治下政策所造成的衝擊，隨着福克蘭戰爭等事件，她與女王之間關係亦日益緊繃。至於查理斯，與戴安娜譜出戀曲，凝聚了英國人民亟需的童話情節，但王室其實正日益分裂。

Netflix昨日公開《王冠》第4季首批劇照，曾演出電影《逆權選美》及劇集《潘尼沃斯》的愛瑪歌連（Emma Corrin）扮演戴安娜王妃，其中一張照片她穿著紫色晚裝，另一張則是她在街頭回眸的風姿。

至於《X檔案》「郭探員」姬莉安德遜（Gillian Anderson）則飾演戴卓爾夫人，經過悉心打扮及化妝後，亦確實神似「鐵娘子」。