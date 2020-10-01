樂基兒肥得健康 疫境變廚神 林德信中秋下廚孝敬外公

Alex稱疫情期間也多了下廚，笑問是否也多了女生試到他的手勢？他一面尷尬說：「沒有，自己煮自己食。」

陪家人最開心

談到如何歡度中秋節？Gaile表示會行山，但要視乎天氣，中午會跟家人吃飯慶祝，昨日活動結束後，她會去買燈籠給兒子。

Alex開心稱不用「食自己」，早前外公整傷腰入院，疫情下未能探望，已兩星期無見，前日出院趕及一齊過中秋，他會親自下廚，買外公喜歡的食物來孝敬對方。無女生陪人月兩團圓？他笑言：「一家人是最開心和幸福。」Gaile認同這段時間應多陪家人，疫情下她只能透過FaceTime讓兒子跟在外國的婆婆見面。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com