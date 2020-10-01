林家棟首競逐金馬影帝 影后之爭 白靈激戰桂綸鎂

第57屆金馬獎頒獎典禮將於11月21日假台北國父紀念館舉行，昨日宣布入圍名單，其中《消失的情人節》獲最多的11項提名；至於香港片只有《手捲煙》、《狂舞派3》、《墮胎師》及《幻愛》報名參賽，《手捲煙》獲7項提名，林家棟憑此片爭影帝。雖然家棟是影帝級人馬，但他的對手《親愛的房客》莫子儀、《怪胎》林柏宏、《男兒王》李國煌及《消失的情人節》劉冠廷亦不容忽視，實力均等。

林家棟恭喜導演齊入圍

《手捲煙》還入圍競逐最佳劇情長片、最佳新導演、最佳美術設計、最佳造型設計、最佳動作設計與最佳剪輯。林家棟對爭金馬影帝，他先恭喜導演陳健朗，首次執導電影便入圍金馬獎最佳劇情片，還有多項提名。他無收片酬支持新導演，他稱未了解對手，難以比較。

陳果角逐最佳導演

被視為死亡之組的影后之爭，在第49屆金馬獎封后的桂綸鎂今次以《腿》出戰，對手有《消失的情人節》李霈瑜、《怪胎》謝欣穎、《墮胎師》白靈及《孤味》陳淑芳，桂綸鎂能否二度封后惹關注。

白靈於2004年憑陳果執導的《三更2之餃子》奪金馬獎最佳女配角，今次二人於《墮胎師》再度合作，未知能否再帶挈她捧獎？陳果則憑《墮胎師》角逐最佳導演。

劉俊謙爭新演員：最大榮耀

《幻愛》入圍最佳新演員、最佳改編劇本及最佳音效3項提名，男主角劉俊謙首度入圍金馬獎，他表示感動，並說：「非常感謝金馬獎評審們對我的肯定，能夠與多名出色的台灣演員一同角逐，身為香港演員，是一個很有意義的經驗。第一次入圍金馬獎，這是我人生中得過最大的榮耀，不單在於個人，更大的是能夠成為香港電影代表之一而感動。」他將跟《狂舞派3》的霍嘉豪、《無聲》陳妍霏、《刻在你心底的名字》陳昊森及《大桔大利 闔家平安》吳奕蓉爭獎。

《幻愛》入圍盼有助票房

周冠威與曾俊榮憑《幻愛》爭最佳改編劇本，周冠威說：「《幻愛》是我第一個編寫的劇本，第一稿完成於2006年，輾轉10幾年時間，最終得到肯定，非常感恩，多謝曾俊榮與我合作編寫。任何提名都是團隊功勞，我代表團隊衷心感謝金馬獎評審，這是很大的鼓勵，希望有助宣傳，寄望戲院商增加放映場次，可以接觸更多的觀眾。10月15日也會在台灣公映，熱切期待。同時也喜聞以香港民主抗爭為內容的《佔領立法會》及《夜更》入圍，此時此刻我們能夠代表香港，充滿感慨，他們獲得關注，更令我振奮。」

《狂舞派3》共6項提名

除新演員獎，《狂舞派3》同時入圍最佳改編劇本、最佳動作設計、最佳剪輯、最佳音效及最佳原創電影歌曲，共6項提名，其中麥秋成入圍最佳動作設計，他表示：「非常感激同感動，這是第二次因《狂舞派》提名金馬獎，能夠得到提名已經十分榮幸，很感激台灣電影對舞蹈的熱愛。」

今屆終身成就獎由侯孝賢奪得，至於以香港民主抗爭為內容的《佔領立法會》及《夜更》分別入圍最佳紀錄片與最佳劇情短片。

娛樂組