新片導演爆華堅馮力士當爸 兒子取名「里華」紀念亡兄

里華21歲威尼斯影展稱帝

華堅馮力士憑《Joker小丑》今年幾乎橫掃各大頒獎禮影帝，並多次感謝亡兄里華。後者演出過《伴我同行》、《聖戰奇兵》、《通天神偷》等電影，並憑《逃亡歲月》獲提名奧斯卡最佳男配角，年僅21歲即以《不羈的天空》榮膺威尼斯影帝。湯告魯斯（Tom Cruise）和畢彼特（Brad Pitt）主演的《吸血迷情》，里華原扮演記者，採訪兩人飾演的殭屍，卻在開鏡前4周因吸毒過量逝世，終年23歲。據報事發時里華跟年輕他4歲的華堅到尊尼狄普（Johnny Depp）經營的夜店The Viper Room消遣，並且是華堅報警求救，聲帶當時被媒體拿到，更在電視台電台日夜播出。里華猝逝對華堅打擊不小，他隱居多時，約兩年後才復出拍戲。

感覺拍每片都與哥哥聯繫

今年初華堅接受著名主播庫珀（Anderson Cooper）在《60分鐘時事雜誌》的訪問時表示，感覺每部他主演的電影，都跟兄長有某種聯繫。雖然華堅童星出身，但他稱當時家人都不太清楚演藝圈的情况，也沒注意到原來哥哥很紅，直到他逝世，傳媒的直升機在寓所上空盤旋，某些人又企圖闖入想採訪，對他來說卻是打擾了悼念的過程。華堅父母是嬉皮士，曾信奉異端「天父的兒女」，並到南美洲生活，華堅正是在波多黎各出生，及後返回洛杉磯生活時一貧如洗，所以身為長子的里華率先入行拍戲，跟弟妹也曾在街頭賣唱掙錢。華堅的家姐Rain是歌手，幼妹Summer曾嫁給另一金像影帝基斯艾費力（Casey Affleck）。

值得一提的是華堅未婚妻朗妮瑪拉，來自被喻為美式足球貴族的富裕家庭，她雙親的家族分別創辦了紐約巨人及匹兹堡鋼人兩家球會。朗妮的胞姐及姐夫琦瑪拉及占美比爾同為演員，分別演出過《紙牌屋》及《跳出我天地》。不過朗妮跟華堅十分相似，兩人同為素食者，沒開設社交網帳號，生活低調，而且同樣是愛護動物人士。