上戶彩「活着」對白感動觀眾 《半澤直樹2》結局收視破今年紀錄

改編自日本作家池井戶潤小說的劇集《半澤直樹》，2013年播出首季，結局收視率錄得42.2%，成為平成年代（1989-2019）最高收視日劇的紀錄保持者；相隔7年之後，《半澤直樹》第2季受到疫情影響，雖然一再延期，依然叫好叫座，由首播收視22%一直升至第10集結局的32.7%，最高瞬間更達到35.8%，雖然跟上季仍有距離，但已登上令和時代日劇收視之冠，成績無人能及。

半澤直樹成功復仇

《半澤直樹2》結局講述江口德子飾演的日本國土交通大臣白井亞希子，突然倒戈相向，協助堺雅人扮演的東京中央銀行職員半澤直樹，聯手對付涉嫌向銀行高層非法融資的進政黨幹事長箕部啓治（柄本明飾），加上香川照之飾演大和田常務答允交出罪證，終令箕部幹事長在記者會上認錯，被迫當眾下跪道歉，實現了半澤直樹的承諾：「我要報仇，以牙還牙，加倍奉還，不！是千倍奉還！」可謂大快人心。

半澤直樹為銀行清除「瘀血」之前，曾擔心飯碗不保，跟扮演其妻阿花的上戶彩訴苦，幸獲愛妻安慰：「雖然我不清楚發生什麼事，但不用那麼努力也可以的，你已經夠努力了。」又說：「就算失去工作，只要能夠活下去，就沒有問題啦，活着總有辦法。」

不少觀眾都被阿花一席話而感動，亦有網民想起在過去兩個多月，至少有4名藝人包括日劇《血色星期一》三浦春馬、蘆名星、藤木孝與《冰之驕子》竹內結子自殺，如果他們聽到此話，悲劇會否改寫？

藤原紀香為夫打氣

除了網民外，「性感女神」藤原紀香亦為劇中飾演黑崎檢察官的夫婿片岡愛之助打氣，透過社交媒體高呼：「正義必勝。」又表示被上戶彩的對白深深打動。

《半澤直樹2》播畢後，香川照之透過社交媒體發表劇終感言，感謝觀眾陪伴他們走到最後，文末提到一詞「春永」，可以解作「春天將至，未來仍能相見」，隨即登上日本搜尋網站的熱搜詞第一位，其他包括「大和田」、「上戶彩」及「白井大臣」等角色及演員名字，亦同時打入十大位置，反映此劇如何熱爆網絡。