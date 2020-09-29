太太受騙遭滋擾 申禁令索償敗訴 麥長青無奈接受：這就是法律

原告為麥長青，被告為黃美芳，以及黃任董事的天時達（香港）有限公司。被告另向麥包提出反申索，要求他還款逾百萬元，惟同樣遭法庭拒絕。

欠缺重要證據

法官在判辭形容，麥包作供時表現坦率，屬誠實可靠的證人；不過法官對麥太林孜的部分供辭有所保留，例如麥太聲稱被告多次來電滋擾，卻只能提供一段語音信息作證據，相關信息甚至沒提及被告的名字和涉案款項。當麥太解釋為何不向法庭提供其他語音信息時，相關供辭亦不清晰和不一致。

就原告指稱被告曾到電視城和安記海味滋擾，法官指出上述事件欠缺閉路電視片段、目擊證人或事發照片佐證，形容原告的案情大多來自傳聞。法官又指，原告不透過法律程序要求無綫交出涉案的閉路電視片段，或有商業和個人考慮，惟有關片段屬本案重要證據，認為原告未能證明被告作出誹謗言論，裁定原告敗訴。

身心疲累 展望將來

昨日麥包就官司裁定敗訴回覆《明報》，他說：「事情總算告一段落，人也輕鬆了，上次上完庭得到對方在庭上承認我不是騙徒，我已當事情完結了。」他解釋訴訟是因有人指他是騙徒，欠她118萬，他為求還自己清白唯有提興訟。麥包稱事件擾攘幾年，身心疲累，訴訟為取回清白，和不要再受騷擾。他說不吐不快，黃女士（黃美芳）承認他不是騙徒，法庭亦證明他沒有欠人錢，但為何敗訴？這就是法律，法律是講證據，他說：「我兩夫妻只會展望將來，過好每一天。放心，長青不死。」

【案件編號：HCA254/16】

記者：戴晴曦