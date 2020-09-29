馬國明上載跟高海寧蜜照示愛 女友湯洛雯「喊樣」留言

記者：陳釗

攝影：劉永銳

馬國明日前在社交網上載與高Ling拍劇時的合照，並留言說「好愛Cute媽」，女友湯洛雯（靚湯）即以喊樣表情符號留言。馬國明稱女友沒有呷醋，只是他飾演的「高大勁」愛Cute媽（高Ling飾）而已。

回家要不要講「馬國明好愛湯洛雯」補數？他笑言：「不告訴你。」談到日前一場喊戲獲網民激讚屬視帝級演技，喊得有層次，馬國明歸功於劇本寫得好，會讓觀眾笑中有淚，他只是做好演員本分。

送女友父母月餅 自認老土

中秋將至，馬國明表示與靚湯各有各忙，故未能「人月兩團圓」，他說：「因《兒科醫生》要趕進度，所以每日都要分AB組拍攝，比較忙，靚湯也要拍電影。」馬國明表示已買了月餅送給女友父母，並說：「好像很老土，但我真的不知該送什麼，加多個碌柚囉，哈哈。」馬國明慶幸疫情下仍有工開，不用凍薪或失業已感恩，取笑他是「人生勝利組」，有工開又有女友，他笑說：「不是，大把人勝利過我，黎諾懿都比我勝利，我很妒忌他。」

高Ling為角色增肥現「豪華臀」

高Ling在劇中驚現「豪華臀」，她解釋當時為塑造師奶形象增肥10磅，但換上特工裝束時顯肥，她笑說：「辛苦了威也組的同事，同埋拍一些動作戲時，我都有點遲鈍，拍攝時很多挫敗感，為了就鏡頭，動作戲很少一take完成，要拍5至10個take。」

高Ling直言起初真的有被動作戲嚇怕，直至她撞親頭，大家開始就住她，黎諾懿會幫她試位，猶如萬千寵愛在一身。問到中秋節可有男士約會她？高Ling說沒有，都是與屋企人吃飯慶祝，現在生活很充實，一點都不dry，近期還學拍片，剪片、配字幕一手包辦。

黎諾懿玩具𧨾囝囝返學

黎諾懿稱事隔多時，兒子「小春雞」今日終於開學，但都擔心對方不習慣，因兩個星期前帶兒子試復課時，小春雞入到校門已喊住跟他說：「Finish？Go home！（遺傳你不愛讀書？）我很喜歡讀書，讀不入腦而已。」

他表示兒子之前上預備班都哭了半個月，希望今次一星期便可，為兒子不哭順利上學，會買定玩具𧨾對方，順便當中秋節禮物，最好是小春雞這段時間已「戒片」。

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