疫下片量大減 難開展籌備工作 第40屆金像獎延至2022年舉行

記者：柯美

香港電影金像獎協會表示鑑於新冠肺炎疫情一直在變化，今年大部分時間全港戲院未能正常營業，令預期本年度上映的電影大幅度延期，故此董事局經審慎討論後，決議將「第40屆香港電影金像獎頒獎典禮」順延至2022年舉行；同時，2020年及2021年符合香港電影金像獎參選資格的電影，將於2022年首季合併進行投票及頒獎儀式。大會感謝資助機構及各電影公司的支持和理解此項決定。

爾冬陞：不想頒獎禮草草處理

爾冬陞受訪時表示不管是年度影片數量還是市道問題，就疫情影響下，頒獎禮的籌備工作受重大影響，像場地及人手問題，所以最後他們才無奈作出這個決定。金像獎協會是由14個業界屬會組成，爾冬陞透露有一個屬會望如期舉辦，但現時仍有太多不確定性，實在無法展開籌組工作，如邀請嘉賓和場地租用等問題，不希望具代表性的頒獎禮為舉辦而草草處理，加上今年度上片量少，截至9月28日只得10多部香港電影上映，大大失去影片競賽的吸引力。

今年上映的電影要等兩年、到2022年才出戰金像獎，受影響電影包括黃秋生與林嘉欣主演的《死因無可疑》、黃子華《乜代宗師》、劉德華與劉青雲《拆彈專家2》、《好好拍電影》、《狂舞派3》、《我的筍盤男友》、《奪冠》、《殘影空間》及《一秒拳王》等。

明年猛片多 獎項爭崩頭

爾冬陞表示不認為將兩年上映的電影濃縮成一屆會令競爭變大，他說：「絕不會影響其競爭力，因過往曾有年度選片數量超過100部。」不過早前網上舉行的香港國際影視展中，預告多部電影將於2021年上映，包括已故導演陳木勝遺作《怒火》，鄭中基自導自演《阿龍》，郭富城擔正的《斷網》，麥浚龍執導、金城武主演《風林火山》，林家棟主演《手捲煙》，吳鎮宇與李麗珍主演《濁水漂流》，古天樂主演《明日戰記》等，還有拍竣可能在明年上映梁朝偉與郭富城主演《風再起時》、吳君如主演《媽媽的神奇小子》及《七人樂隊》等，實際令戰况變得更加激烈，各獎項勢必爭崩頭。

對於金像獎延期舉行，《死因無可疑》導演袁劍偉表示尊重大會決定。

黃秋生嘆頒獎禮今非昔比

黃秋生則早料到延期舉行，他說：「一早估到，明年就算舉行，即使《死因無可疑》入圍最佳男主角都未必由我攞獎。因睇到社會和事情的發展，過去中港台三地電影工業大融合，現在友誼和快樂不再，在很多原因和顧慮下，台上的人不可以暢所欲言，台下的觀眾又唔敢畀反應。沒有人希望香港電影業從此這樣，我都希望好似以前般蓬勃，有很多戲拍，但已無可能。當願望和創意都無的時候，大環境不存在，工業都不會存在。總之，金像獎再做都係另一樣嘢，唔同以前的畫面。」

黃修平：期望在更好的香港舉辦

《拆彈專家2》的寰宇電影公司負責人林小明稱明白及理解大會延遲舉辦的決定。

《好好拍電影》導演文念中表示：「對我沒影響，因《好好拍電影》是紀錄片，根本沒想過有什麼獎項。」

《狂舞派3》導演黃修平說：「期望2022年金像獎在一個更好的香港舉辦，大家加油！」