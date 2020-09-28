一票之微 二度擊敗勁敵楊謹華 柯佳嬿憑《想見你》再封視后

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柯佳嬿4年前以《必娶女人》登上金鐘獎視后寶座，當時她與《一把青》的楊謹華競爭激烈。4年後她再次擊敗楊謹華，以一票之微險勝，有說是「柯楊魔咒」。柯佳嬿對魔咒之說，笑言那之後要跟楊謹華約定分開接戲時間，她曾跟楊謹華合作，私下交情不錯，大家都開心見到台灣影視產業愈來愈好，強調兩人沒有外界想像的火藥味。

由舊愛王柏傑宣布獲獎

提到她在台上領獎時失神，柯佳嬿坦言因好友小鬼猝逝，最近情緒起伏很大，心情低落，沒有把全部心思放在金鐘獎上，仍在調適情緒，獲獎時腦袋一片空白。當她在後台獲賈靜雯給她一個擁抱時，她就忍不住落淚。

對於由舊愛王柏傑宣布她得獎，問她會否尷尬？她說沒有想，當時腦海一片空白，沒辦法意識到這麽多。不過問是否記得誰頒獎給她時，她又很快答是張孝全。拍檔許光漢失落視帝，柯佳嬿說不用安慰，許光漢好放鬆及平常心。許光漢稱真的覺得自己是陪跑，其他對手都是很厲害的演員，要跟他們學習，事前連感言都沒有準備。

張孝全提名全落空

《想見你》前晚共奪4獎，除戲劇節目女主角獎，還獲得戲劇節目獎、戲劇節目編劇獎、節目創新獎。張孝全分別以《誰是被害者》及《罪夢者》入圍戲劇節目、迷你劇集男主角獎，最終無獎而回。戲劇節目視帝得主由《鏡子森林》姚淳耀奪得。

追思離世演藝人 小鬼說「拜拜」

主辦單位前晚特別播出片段，追思過去一年逝世的高以翔、導演楊冠玉、劉真等演藝界人士。當小鬼在影片中最後現身，騎着車爽朗地笑着說︰「嘩！這是終點站嗎？確定，最後一步囉，拜拜。」畫面最後停在「永遠的小隊長」，台下不少人如曾國城、陳漢典立即淚崩。