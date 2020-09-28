相隔兩年首次亮相無綫節目 李克勤嘆收入有難關

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵、孫華中

李克勤受訪時說超過兩年沒有來過無綫，是否只有籌款騷才請到他現身？他說：「不是，千祈不要這樣說，無法啦，今年大家面對好困難時候；過年前有內地工作，但自從1月至今都沒有做過任何有錢的工作，收入上確有難關。」

不過疫情讓他多了時間製作廣東唱片及享受家庭樂，有天他載兒子遊車河，大仔對他說：「疫情當然不好，但令我們好耐未試過長時間見到你，以前你每星期都要返內地工作。」他聽到個心酸一酸。大仔第一次訴苦，往後會否多留香港工作及陪家人？克勤稱環境日日變動，只好見步行步：「我以前去工作都是為奶粉、書簿費，希望疫情快過去，大家都不知往後怎樣。」由於疫情，他只能為廣東唱片有限度宣傳。

連詩雅打扮性感 無問陳家樂

連詩雅穿著低胸晚裝，師兄周柏豪都讚她打扮美艷。連詩雅自言在疫情期間長了一點肉，所以尊重這個盛大場合露一露，將來會否性感打扮視乎場合。柏豪鼓勵說她一向是可造之材，今次打扮可作為以後標準。問連詩雅性感打扮事前有否問准緋聞男友陳家樂？她表示工作是自己決定，事前無人知她這樣打扮。

周柏豪催袁偉豪趕快當爸爸

柏豪相距近兩年再出新歌，他收到好多朋友傳來恭喜的信息支持，自言出歌當晚心情緊張失眠，立即看粉絲意見。他有感自己抑壓的情緒爆發出來，激動到飲泣，好似變回小朋友。他坦言近年經歷環境變化，內心有憂慮，驚無人再聽他唱歌，幸反應好。

柏豪在疫情期間無工作，更加感受到有工作不是奉旨，可以隨時無工做。新歌MV女兒有份演出，女兒現在10個月大見到自己4個月時的樣子發呆了。提到袁偉豪求婚成功，柏豪稱比大家早少少知道，見證兩人認識，催一對準新人快點生孩子。

張振朗賴慰玲演《天若有情》

前晚參與《星光熠熠耀保良》演出的，還有《反黑路人甲》熒幕情侶檔張振朗與賴慰玲，表演唱歌和短劇，張振朗騎電單車出場，重現電影《天若有情》的淒美畫面。

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