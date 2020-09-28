兩寶貝女扁嘴即心軟 慈父郭富城惡唔起

記者：林祖傑

攝影：孫華中

郭富城（城城）昨日到九龍塘出席學生慈善場，他希望《麥路人》能讓小朋友理解當人生遇困難時，不要逃避及坦誠面對，即使遇到家庭矛盾，也要放低心債珍惜一切，他說：「就如我成家立室後，人生有一個新開始，就會有重大改變，已將以往的事全部delete晒。放下以前認為很介懷的事，要讓自己的正面能量給予家人有更美好的將來，令小朋友的成長過程更加圓滿，故已經沒有心債。」

為愛女化身調解員

城城表示今年中秋節有假放，已計劃如何和家人慶祝，他說：「一定要點燈籠，但因為女兒年紀太小，驚有火，所以我為安全起見，買了兩個不同款式的電兔仔燈籠。」

問兩個女兒可會爭玩具玩？他說：「會爭，爭的時候我便要在中間調停，不過我惡唔起，惡不出樣，如一惡她們就扁嘴，我就心軟。」

計劃舉行30周年演唱會

城城的出道大碟《對你愛不完》發布30周年，他特地於微博發文感謝歌迷一直支持，他說：「30年來自己的人生和工作都有很大轉變，工作上擁有自己的音樂、電影之外，還擁有自己的護膚品牌，之前沒有想過，還有開心的家庭，30周年去到人生另一個階段，其實在微博的發文，講白一點就是向粉絲說『我愛你哋，有你哋真好，我會繼續勇往直前』。」他透露正計劃明年舉行演唱會，答謝30年來粉絲在演藝路上一直支持和陪伴成長。

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