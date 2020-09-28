【開箱】《荒島第三日》創傷後遺生死線

連續12小時演出的特別篇

《荒島第三日》分3部分，第一部分名為「夏天」，共有3集，由《神探福爾摩斯》祖狄羅（Jude Law）主演，本月14日首播，今日將播最後一集；另一部分名為「冬天」，由《月亮喜歡藍》女星娜奧美夏里斯（Naomie Harris）擔正，預計下月5日首播，同樣只有3集。這兩部分之間，還有一個特別篇名為「秋天」，將會在「冬天」開始前兩日播出。有趣的是，「秋天」並非傳統劇集，據報祖狄羅跟首部分的演員會重返故事中的小島現場直播，而且是連續12小時不經刪剪的演出，聽落相當富實驗性，似是結合戲劇與真人騷。在「夏天」3集未解的謎團，也許可在「秋天」部分找到答案。

《荒島第三日》的「夏天」部分講述祖狄羅扮演的Sam在溪邊把一件童裝T恤丟進水裏，此舉是要悼念早逝的兒子。同時Sam與太太的辦公室失竊，他很擔心4萬英鎊現款也被偷走。返回座駕途中發現有一名少女自縊，當時有一男孩在旁邊。當他救下少女，男孩卻消失得無影無蹤，他問剛被救回性命名叫Epona的女孩，她說沒有任何男孩在此。不放心她的Sam，於是開車送她返回離島的家。Sam曾處理青少年問題，企圖在這段車程開解眼前不知何故自尋短見的少女。

救自殺少女 島上現種種謎團

這個名為Osea的小島，由堤道接連，只有潮退時才可行車。Sam抵達後發現信號接收不良，而島民正準備節日慶祝。Epona不願回家，請求Sam送他到島上的一間酒吧。其實他對小島有種似曾相識的感覺，卻肯定自己從沒到訪，反而酒吧的老闆娘馬田太太認出他，指他曾在電視出現，要尋找失蹤的兒子。Sam本打算當晚離開，到岸邊發現潮漲，已無路可走，同時見到救起Epona時看到的男孩，卻無法追上他。Sam唯有返回酒吧，馬田先生曾說有房間讓他借宿，沒料到房間已被一名名叫Jess的女士佔用，她是歷史學者，研究島上的節慶。

當晚Sam跟Jess在酒精驅使下發生了關係，翌日早上兩人互相埋怨。Sam感到島民並不友善，而且有戴着頭套的人襲擊他，更一度誤會Epona遇害。可是當他再次來到岸邊準備離開，又再次回去，跟馬田夫婦及Jess一起參與節慶。到底戴着頭套神秘的島民為什麽要襲擊Sam？Epona為何會輕生？那個他經常看到的男孩，到底真有其人還是他對死去兒子的幻覺？

「冬天」部分未播出，看預告片段，是娜奧美夏里斯帶着兩名女兒來到島上，跟Sam一樣似乎遇到一些可怕事件。這些發生在小島上的故事，外來人難以方便快捷的離開，對戲劇來說，最有條件衍生驚慄情節。記得1980年代梁普智執導、岑建勳主演的《生死線》正是一例，該片講述岑扮演的中學老師帶一班學生到東平洲露營，船要隔天才有，本來愉快的旅程，沒料到島上住着暴戾的3兄弟，並以血腥告終。故事結局是岑帶着倖存的兩名女學生及本來被3兄弟「俘虜」的偷渡女客，在碼頭靜候渡輪離開。祖狄羅在劇中會是同樣結局嗎？