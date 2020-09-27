【開箱】《喪屍偵探》「喪屍」崔振赫學做人融入社會

冒認私家偵探

KBS把《喪屍偵探》定為「綜藝電視劇」，就像2015年金秀賢、孔孝真、車太鉉及IU合演的《製作人們》一樣，由綜藝組負責製作。《喪》劇亦是《製作人們》班底炮製，全劇預計12集，每周播出兩集。香港觀眾可透過「黃Viu」煲劇平台同步收看。

《喪屍偵探》講述崔振赫飾演失去記憶的喪屍，某日在垃圾堆中蘇醒過來，發現自己沒有心跳、聲音沙啞、行動緩慢、臉無血失，潛意識下吃掉野生動物。他認清自己是喪屍後，為了生存躲進人煙稀少的深山，努力練習人類言行及走路方式，盡可能讓自己看起來似個人。

經過一年特訓後，崔振赫言行已似足人類。某日，他在深山目擊私家偵探事務所負責人「金武英」被殺，於是將計就計，冒認對方走入社區，希望趁機尋找自己的身世及失去的記憶。

崔振赫成為偵探後，首個工作是幫小學生尋回失蹤愛犬，其間遇上時事節目熱血製作人孔智善（朴柱炫飾），後者以為崔振赫欺負小孩，一怒之下用頭盔擲向崔振赫，二人因此結下不解之緣。闖禍多過辦事的朴柱炫，一直追查一宗冒充聖誕老人誘拐小童的懸案，誓要親手揭開真相捉拿兇徒。另一邊廂，崔振赫看到誘拐案中小童的照片時，情緒突然異常激動，其身世似乎與此案有關。

劉在錫客串殭屍

《喪屍偵探》從喪屍的角度看世界，編劇花了不少心思在細節，如崔振赫看了電影《屍殺巴士》後感同身受，戲中戲的喪屍一句話也沒說，便被人類「活生生」打死，自此崔振赫十分害怕人類，深怕自己踏上同一命運，於是下定決心練跑步及說話。劇中的《屍殺巴士》無疑是向《屍殺列車》致敬，還找來諧星李勝潤、洪淳穆及金慧渲客串；戲中戲又為喪屍配上字幕，稱他們只是想問好，並沒有惡意。飾演朴柱炫姐夫的安世河，是專門拍攝喪屍片的三流導演，《屍殺巴士》正是他的作品；他還執導中韓合作的喪屍愛情片《與殭屍Back Hug》，找來《Running Man》成員劉在錫客串戲中戲扮殭屍，這點子可謂玩味十足。

《喪屍偵探》每集均有不少笑料，例如第2集，崔振赫為了生計，於是學《上流寄生族》宋康昊摺薄餅外賣盒，搞笑藝人柳敏相飾演薄餅店代言人，崔振赫望着柳敏相的照片說：「這人的肉看來很甜美。」就十分搞笑。之後崔振赫為了吃免費牛腸火鍋，當街表演跳舞，伴奏歌曲是男團2PM於2009年的作品《Heartbeat》，當年2PM跳的「喪屍舞」十分流行，崔振赫在劇中這一舞，掀起不少粉絲的集體回憶。

崔振赫棄型男包袱

扮演崔振赫偵探界競爭對手的太恆浩，兩人每次碰面，後者內心總感嘆：「好靚仔呀！如果我減肥之後會否變成這個樣子？」這句對白正是向崔振赫主演的韓劇《皇后的品格》致敬，因太恆浩在《皇》劇正是飾演減肥前的崔振赫，不少觀眾看到這幕，都大讚編劇有心思。

《喪屍偵探》玩轉喪屍的恐怖印象，當中最引人注目的是崔振赫，他之前主演的《隧道》、《皇后的品格》及《Rugal：無淚交鋒》等，皆是嚴肅角色，今次一改戲路，化身沒有社會經驗的喪屍，透過肢體動作及「天然呆」表情來搞笑，可說是一大突破。崔振赫的形象與角色完全相反，令搞笑更有效果。他今次肯放下型男包袱，值得一讚。可是首兩集收視麻麻，徘徊在2%至3%之間，有待觀察是否有潛力漸入佳境。