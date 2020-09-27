未婚夫星二代導演 曾情傾「龍母」 莉莉哥連斯宣布訂婚

莉莉哥連斯在Instagram先貼出查理麥杜華下跪求婚、兩人咀嘴及大曬鑽戒的照片，並留言稱迫不及待跟查理共度餘生；之後再上載自己舉起左手並笑得瞇起雙眼的照片，又稱從未感受過這種純粹的快樂。

未婚夫來自演藝家庭

曾拍過《托爾金：魔幻靈感之父》的莉莉在圈中人緣不錯，喜訊傳出後，《薄荷殺姬》珍妮花嘉納（Jennifer Garner）、女歌手Ciara、《希魔撞正殺人狂》德國女星戴安古嘉（Diane Kruger）紛紛留言恭賀。莉莉主演的新劇《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）下月2日（周五）在影視串流平台Netflix上架，Netflix亦不忘恭喜她。至於準奶奶、查理麥杜華母親瑪莉薛汀寶（Mary Steenburgen）亦留言表示很開心莉莉能加入他們的家庭。

莉莉哥連斯去年傳出與執導過《矽谷群英》等美劇的查理麥杜華拍拖，直到8月公開合照正式認愛；兩人雖然拍拖只有年多，但已到談婚論嫁階段，都算發展迅速。事實上兩人背景相近，都是來自英國的星二代。莉莉哥連斯的爸爸Phil Collins，是搖滾樂隊Genesis的鼓手及主音，獨立發展亦非常成功，唱過《Against all Odds》等名曲。至於現年37歲的查理麥杜華亦來自演戲世家，其父馬康麥杜華（Malcolm McDowell）是《發條橙》男主角，母親瑪莉薛汀寶則拍過《驚世謊言尼克遜》、《求婚的惡魔》等電影，瑪莉現任丈夫泰丹遜（Ted Danson）亦是《BB也瘋狂》及《親親表妹》的主角。

另一方面，兩人亦情史豐富，莉莉哥連斯的舊愛包括《魔都獵人：骸骨之城》占美保華（Jamie Campbell Bower）及《吸血新世紀》泰萊羅納（Taylor Lautner），拍攝《極度邪惡 超級變態：我的迷人男友》期間又與男主角碩克艾佛朗（Zac Efron）戲假情真，並曾經跟「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）和《歡樂合唱團》葛奧華斯哲（Chord Overstreet）傳過緋聞。至於查理麥杜華亦不遑多讓，他的前度女友包括《權力遊戲》「龍母」愛美莉格爾（Emilia Clarke）及《龍紋身的女孩》朗妮瑪拉（Rooney Mara）等。