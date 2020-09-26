【開箱】《權力遊戲》傑哈靈頓演性侵嫌犯 拍《Criminal》6分鐘獨白考演技

3個場景 似舞台劇靠對白推展

有別於傳統警匪劇，若期望連場槍戰及打鬥，此劇完全欠奉，而且只有3個場景，分別是盤問嫌犯的偵訊室，透過單向玻璃及閉路電視監察偵訊室情况的刑警室，以及兩個房間外的走廊。首季幾名偵訊室警員是固定卡士，另外每集會有不同演員扮演嫌犯，在片長約45分鐘內，警員透過連番盤問、觀察及手持的證據，確認面前的嫌犯是否真兇，要不要落案起訴。

此劇有點像電影《十二怒漢》或衆多舞台劇，都是透過大量對白推展劇情，讓探員找出真相，所以既考編劇功力，也吸引專業演員參演。譬如《異世奇人》大衛坦南（David Tennant）在首季第一集的演出，就受到傳媒擊節讚賞，甚至認為是這名現年49歲男星的最佳電視演出。大衛飾演醫生Edgar，看來道貌岸然，卻涉嫌姦殺年僅14歲的繼女，被扣留逾20小時，在律師陪同下，無論警方怎樣盤問，他的回應都是「無可奉告」。當然負責警員經驗豐富，自然會轉換應對方法，例如由父親角度切入，讓他辯解。其實警員一早已掌握了環境證供，只是等待時機引君入甕。編劇George Kay說，此劇沒有飛車追逐等緊張場面，但貓捉老鼠的遊戲都在這細小的偵訊室上演。

第2集，Stacey涉嫌毒害妹妹的同居男友，雖然認罪了，但在刑偵主管Natalie步步緊迫下，終於Stacey承認妹妹才是真兇，她出於歉疚而把罪名全攬上身，更哀求Natalie控告她好了，但Natalie說刑警的責任只是要找出真兇。

第2季本月16日上架

本月16日在Netflix上架的第2季共4集；第一集主角Julia由《盧旺達酒店》女星蘇菲奧干妮多（Sophie Okonedo）飾演，她並非嫌犯，其夫卻涉嫌殺害一名少年，另一下落不明的少年懷疑亦遭不測，警方於是請她到來問個究竟。在敘事過程她無意中露出馬腳，被監察房的警員Kyle留意到，認為她沒看過驗屍報告，不可能知道第一名死者的狀况，因此由作供變成真兇。

編劇George Kay說此劇挑戰觀衆的判斷是否存在偏見，像第一集，大家可能都會同情Julia的遭遇，其夫迷戀少年，演變成血腥孽緣。沒料到Julia早就知情，並把傷痛轉為怒火，手刃丈夫心愛的人。傑哈靈頓演出的第2集，也是一次對偏見的考驗。有英國傳媒指出這是他自《權力遊戲》後的重要演出，他飾演的Alex是身光頸靚的生意人，開首長達6分鐘獨白講述事發經過的戲，一個鏡頭直落，絕對考演技與記憶力，不知道他可有NG？又重拍了多少次？

Alex很囂張傲慢，並不討喜，那場獨白就是說他如何跟女同事Sarah外出飲酒，又說Sarah對他有好感，兩人回寓所繼續飲，並半醉下發生性關係，幾日後對方報警控訴Alex性侵。其實刑偵室的探員對他沒有好感，私下都說怎麽他形容得好像被迫上牀似的，似乎認定他是色狼。可是劇情發展下去，證據沒指向他，反而發現介紹Sarah到Alex公司工作的女孩，早有借性關係勒索得逞的前科，最終讓Alex獲釋。只是此時得證清白的Alex轉為憤怒，要求警方書面確認他是無辜，Alex稱警方到公司當衆拘捕，已令其聲譽受損，他深深不忿。

峰迴路轉的結局 編劇有功

嫌犯與警員之間有時在鬥智鬥力，像第4集的劇情就峰迴路轉。一名女子失蹤，一張照片顯示因另一謀殺罪正服刑的Sandeep牽涉其中，於是他被押至刑偵室。他卻提出不在場證據，警方準備放人之際，Sandeep反建議他有其他重大案件的線索，並以減刑為交換條件。警方於是立即聯絡檢控官到場，並承諾若他提供可靠線報，將可減刑4年，Sandeep聲稱知道一宗轟動全國的男童失蹤案資料，當以為成功在望，調查該男童失蹤案的刑警Hugo回來盤問他，並指出他的破綻。

George Kay主要寫電視劇本，較為著名的作品包括《獨行殺姬》；他表示很喜歡寫有關罪案的故事。《Criminal：英國》是很別緻的另類劇，而且在盤問和查案之間，還有很多細節值得細味，譬如經驗老到的督察Tony對上司Natalie有不止同事的情誼，兩人之間卻點到即止，Vanessa看在眼裏，想牽紅線有時又碰壁。Hugo在首季第3集自揭嚴重過失，第2季直到最後一集他才回歸，將功補過，都是首尾呼應的鋪陳，這編劇的戲值得留意。