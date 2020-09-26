《咖啡王子》紀錄片掀集體回憶 孔劉爆尹恩惠咀嘴擅自「加戲」

文：蘇珮欣

2007年播出的《咖啡王子》，講述富二代孔劉是咖啡店經理，為令業績起死回生，實行新方案，店內服務員全是年輕且具魅力的美男子。為了幫補家計的尹恩惠，遂女扮男裝，混入咖啡店工作。《咖啡王子》當年平均收視22.5%，最高一集更達27.8%，成績理想，一度掀起追劇熱潮，觀衆可於影視串流平台Netflix重溫。

孔劉錯過結婚時機 尹恩惠恨嫁

MBC紀錄片《Docuflex》系列，最近製作一連兩集的《青春紀錄片：再次20歲》，透過採訪《咖啡王子》相關人物，傳達青春的意義，造就《咖啡王子》男女主角孔劉與尹恩惠，相隔13年在鏡頭前重聚。前晚播出首集，孔劉再次回到位於首爾弘大當年實地取景的咖啡店，他指店內裝修完全沒變，重遊舊地的感覺十分奇怪，有點像回到初戀，孔劉甚至記得當年冲咖啡時使用的工具。正當他沉浸在回憶之中，尹恩惠突然出現，孔劉即顯得驚訝說：「不是說你已經拍完走了嗎？真的好久不見！」尹恩惠指孔劉的樣子一點都沒變，後者也不忘大讚尹恩惠漂亮，還自嘲像老伯見到孫女。

孔劉與尹恩惠邊歎咖啡邊談近况，後者追問孔劉什麼時候結婚？他誠實回答：「不是不想結婚，好像是錯過時機。」尹恩惠坦言早年太專注工作，現在確實想結婚。其間二人重溫《咖啡王子》一幕激吻戲，孔劉爆料尹恩惠拉高他上衣的動作，事先沒說明，指她自行加戲；尹恩惠反駁整場戲導演都沒有指示，自言當時神志不清，管不到這麼多。

觀衆反應不錯 收視2.6%及3%

另一方面，在《咖啡王子》飾演前度戀人的李善均與蔡貞安，看着孔劉與尹恩惠吻戲，自嘲像長輩，看得感動流淚，蔡貞安借機追問李善均「對上一次拍吻戲是何時？」李善均稱就是《咖啡王子》時，引來一陣爆笑。鏡頭另一邊，在劇中飾演咖啡店職員的金東旭及金材昱齊聲表示，兩男一同看吻戲，感覺十分奇怪。

《青春紀錄片：再次20歲》播出後，觀眾反應不錯，稱喚回不少青春回憶。節目上下部分錄得2.6%及3%收視，成為該節目自9月初開播以來的最佳成績。