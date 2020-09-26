峮峮楊丞琳送最後一程 黃鴻升花葬 長眠陽明山

娛樂組

黃鴻升（小鬼）死因是主動脈剝離造成血管阻塞，是心血管問題。昨晨小鬼的家人、女友峮峮、圈中好友及過去小鬼曾參與節目的工作人員，先在小型告別式中向小鬼最後道別，之後小鬼遺體火化。

火化前親友哭別：火來了 趕快走

小鬼爸爸到殯儀館送別愛子，家人、好友瞻仰遺容，覺得小鬼只是沉睡了。在火化前，親友哭別：「火來了，趕快走！」現場傳出哭泣聲。下午2時15分，小鬼胞妹黃婷婷在丈夫陪同下，捧着小鬼的骨灰罈步出火葬場，乘車前往陽明山臻善園花葬。前日剛過60歲生日的小鬼爸爸在親友陪同下，將兒子的骨灰灑在園內，讓小鬼在優雅環境中長眠。小鬼經理人回覆台灣傳媒表示黃家沒有信仰，不介意送晚輩的禁忌，家屬最後選擇用花葬處理小鬼身後事，骨灰安置在陽明山臻善園，長眠在大自然中。

黃父60歲生日 峮峮複製全家福

前日是小鬼爸爸的60歲生日，小鬼胞妹黃婷婷在社交平台分享一家人為爸爸慶生的照片，雖然小鬼已不在人世，但其女友峮峮現身，坐在小鬼昔日影全家福的位置，做出與小鬼相同的動作合照，代男友延續對黃爸爸的孝心，令人感動。黃婷婷留言︰「爸，今年生日比較難熬。只希望你能好好的、身體好好的、心情好好的、生活也過得好好的。你好我們就好，爸生日快樂，我們愛你。」楊丞琳、許瑋甯等也透過視像通話向小鬼爸爸送上生日祝福。