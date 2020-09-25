【開箱】《錢的盡頭是愛情的開始》三浦春馬遺作 幸福可以買得到？

TBS電視台在今年7月公布《錢的盡頭是愛情的開始》演出陣容及故事大綱，有誰估到數日之後，年僅30歲的三浦春馬在東京寓所自縊身亡？粉絲感到傷心，劇組則忙於善後。由於新劇開拍未幾，只完成3至4集內容，究竟應該易角重拍？還是把它放棄便算？經過多番討論，電視台終於決定把劇本濃縮，剪輯成4集短劇播出。

價值觀相反的愛情

《錢的盡頭是愛情的開始》上周首播後，觀眾焦點當然集中在三浦春馬「最後的笑容」，其實新劇主題更值得欣賞。故事講述三浦春馬飾演玩具廠太子爺，自小揮霍無度，因此激嬲父親，把他從營業部調派到會計部，趁機跟松岡茉優扮演會計部職員學習理財之道，原來她一直奉行「清貧生活」哲學，兩個價值觀完全相反的人，如何擦出愛火？

新劇並非傳統的富二代愛上窮家女的愛情故事，而是認真地「計數」。松岡茉優飾演會計員九鬼玲子，仔細核對員工提交的費用報銷帳單，認真找到不合理的申報，並能透過帳單，看出員工個性。

至於她本人亦從不浪費，過着「清貧」生活，會為吃了一塊售價130日圓（約9.5港元）的曲奇餅而感恩，亦會為買一隻擺設用的小碟而考慮一年；她跟同事聚餐時，看見對方吃得少，會主動少收費用，相當均真。

家人溺愛種下禍根

反觀三浦春馬飾演的猿渡慶太，是個揮金如土的富二代，隨便買幾件名牌衣服，已經花掉過百萬日圓；午餐會買3個飯盒及3杯不同味道的咖啡，只因他性格善變。歸根究柢，全因家人自小溺愛，當父親取消他的信用卡，母親卻偷偷奉上現金。當然，主角亦非一無是處，他個性開朗，希望創一番事業，父親心知兒子是可造之材，唯有設法糾正其錯誤的理財觀念。

首集講述三浦春馬被調職會計部，松岡茉優給他一本帳簿，要求他記錄每日支出，後來他更搬到松岡茉優家人經營的民宿，二人變相同居。另一方面，有人把該公司尚未上巿的玩具放到網上拍賣，三浦春馬懷疑是營業部職員坂垣純（北村匠海飾）所為，雖然證實一場誤會，但因此揭開北村匠海的秘密，原來他為照顧家庭，每次到大阪出差，都會把公司提供的高鐵車票轉售，自己改坐通宵巴士，藉此掙取差額。

原創劇本買少見少

《錢的盡頭是愛情的開始》出自日劇《有家可歸的戀人》大島里美手筆，繼石原里美主演《餐廳天團》後，相隔一年的原創作品，近年日劇大多改編小說或漫畫，原創劇本較為少見，能夠成功開拍，證明劇本有創意。正如三浦春馬生前受訪，表示《錢的盡頭是愛情的開始》每集均會帶出一個讓人心情舒暢的點子。

新劇透過松岡茉優的「清貧」生活，說明幸福與金錢無關，只要知足感恩，家徒四壁也可活得自在。松岡茉優與三浦春馬如何拉近價值觀，也是此劇趣味所在，可是此劇只得4集，能否完整表達主旨，實在令人好奇。

值得留意的是，TBS電視台同步開拍北村匠海主演的外傳劇《愛情的盡頭是錢的開始？》並於收費網台Paravi同步播放，以逆轉方式講述愛情與金錢的關係，頗有玩味。