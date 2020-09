由《顫慄柏林》澳洲女導演姬蒂素德蘭(Cate Shortland)執導、史嘉麗祖安遜(Scarlett Johansson)主演的《黑寡婦》,原定今年5月1日全球同步公映,但因疫情擴散,其後延至11月6日開畫,昨日Marvel電影公司再將映期押後半年,避免淪為「炮灰」。

由於《黑寡婦》是掀開Marvel電影宇宙(簡稱MCU)第4階段的首部作品,隨着它不斷延期,勢必打亂往後部署,例如明年5月7日開畫、梁朝偉跟劉思慕合演《上氣》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),將會改期至明年7月9日上映;安祖蓮娜祖莉(Angelina Jolie)主演《永恒族》(The Eternals)更由明年2月大幅推遲形明年11月亮相,可謂牽一髮而動全身。