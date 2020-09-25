曾陷冤獄36年 獲釋後參加《全美一叮》圓夢 梅根拍片為阿奇打氣

英國哈里王子與夫人梅根早前放棄「殿下」頭銜，移居美國加州，並且進軍幕後，跟影視串流平台Netflix簽訂合作協議，共同製作一系列動畫、影集、紀錄片及兒童節目等，據報酬金高達1.5億美元（約11.7億港元），成為全球熱話。

終身監禁去年獲釋

現年39歲的梅根前日再有新動作，在第15季《全美一叮》決賽中驚喜亮相，現場播出她在寓所錄影的短片，藉此為59歲參賽者Archie Williams打氣，成功製造話題。

梅根在片段中表示，聲援Archie的原因，除了對方跟她的一歲兒子有着相同名字外，更重要的是「我們都被你的故事打動了，因此為你打氣，並以你為榮」。早在1982年12月，當時只有22歲的路易斯安那州男子Archie，被控強姦及企圖謀殺，雖然他的指紋跟疑犯不符，案發時亦有不在場證據，最後仍然罪成並判處終身監禁，而且不准假釋。

身陷冤獄36年後，直至去年終於還他清白，他曾在訪問中表示，服刑期間經常收看《全美一叮》，一直希望自己有機會參賽，結果終於如願以償。前日在決賽中，他翻唱了美國福音樂團The Winans的歌曲《Everything You Touch Is A Song》，並獲此曲的創作人Marvin Winans鋼琴伴奏，雖然這場精彩演出，未能為他帶來躋身最後五強的機會，但已感動全球觀眾。

首位詩人贏得冠軍

至於《全美一叮》出爐冠軍正是27歲加州詩人Brandon Leake，他在初賽獲得評判按下金掣（Golden Buzzer）直接保送晉級，亦是史上首名參賽者，以詩歌朗誦形式贏得節目冠軍，當主持宣布Brandon勝出比賽時，他即時下跪並喜極而泣。

Brandon創作的詩篇，內容主要圍繞他成為父親後，女兒如何改變他的生活，以及黑人在美國社會面對的種族問題等，題材貼地容易惹起觀眾共鳴。評判之一Howie Mandel表示：「在這艱難的時刻，Brandon的勝利正好為世界帶來希望。」