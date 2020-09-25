許芯悅遭人身攻擊爆喊 莊思明：再講大話小心變木偶鼻

記者：林蘊兒

許芯悅（Katie）前晚在活動上未有開名指誰人鬧她，只說不開心哭了一晚，難以入眠。她愈說愈激動，更爆喊說感覺好驚，暫時未決定會否報警求助，因對方只是罵，未致於恐嚇。

許：沒方法聯絡楊明

許芯悅口震震說：「有人叫我不要講，但點解事實不可以講出來？我只是答幾句。」她認為人與人之間最需要是尊重，未知若再見面會否避開對方，稱非刻意將信息傳給記者變成娛樂新聞頭條，她不覺得做C1和金錢很重要，突然爆一句：「就算矮做model，都不代表人格差！」她希望為自己平反，家人知她不開心感心痛。有提議找楊明擺平事件？她說沒有男方聯絡方法，戲已拍完，未知何時要協助宣傳。

莊：我係受害者都未喊

莊思明前晚在社交平台連發兩文，似回應許芯悅言論，稱公道自在人心。莊思明先寫道：「預咗啲講開大話嘅人係唔會咁容易收手㗎啦！你要繼續老屈博見報，你咪繼續囉，公道自在人心！我又唔知你係邊位，同你講多都嘥氣。 #我係受害者都未喊 #人在做天在看 #你想利用我到幾時 #係唔係不屈人就無得見報呀。」她接着再發文：「其實佢都幾好笑 #想笑死我 #有個小丑𧨾自己開心都幾幸福呀 #你再講大話小心變咗木偶鼻。」

DJ路芙靠直播銷產品自救

同場資深電台DJ路芙與Katie在活動上獲頒證書。路芙因新冠肺炎疫情令工作和收入大減，近半年每晚做直播銷售產品自救。她感嘆作為演藝人想申請政府防疫抗疫基金資助有困難，她舉例劉錫賢的醫藥費和生活費負擔重，希望有關方面為藝人提供協助。