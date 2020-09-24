【開箱】《鋼鐵雨2：核戰危機》諷刺中美日韓朝各懷鬼胎

《逆權大狀》導演新作 與上集無關

《鋼鐵雨2：核戰危機》是《逆權大狀》導演梁宇晳新作，亦是他前作《鋼鐵雨》的續集，但故事沒延續。《鋼鐵雨》主題是韓朝之間的戰爭問題與韓國核軍備，新片則敘述朝鮮內訌與放棄核武的故事。由於兩片沒很大關聯，所以沒看過首集也不用擔心跟不上劇情，不過首集已在影視串流平台Netflix上架，大可當「補充練習」來看。兩片沒直接關係，卻起用了相同演員演繹不同角色，甚至調換戲中「國籍」，如鄭雨盛首集演朝鮮特務，今集變成韓國總統；郭道沅上次演韓國外交安全首席秘書，今次則扮朝鮮護衛局局長。

《鋼鐵雨2：核戰危機》主軸講韓朝和平統一，不過兩地政局又怎少得「外國勢力」介入？故事由美日計劃聯合軍演開始，並要求韓國加入演習，扮演韓國總統的鄭雨盛原本不想參與，但被美國以取消美朝高峰會作威脅，逼他就範，此舉惹怒中國。日本表面上與美國友好，但某政客積極出錢出力拉攏中國，因為自二戰以來，一直被美國打壓，期望發動戰爭一雪前恥，而首個襲擊目標就是韓國。扮演朝鮮領導人的柳演錫，則深信未來是放棄核武與改革開放，但遭強硬派反對，堅守與中國結盟，而不是與美國協商，導致日韓朝三方將軍力投放到東海（日本稱：日本海）海域。

美朝高峰會落實在朝鮮元山港舉行。美韓朝三地元首出席，目的是簽訂和平協議，但朝美雙方就放棄核武時間表出現分歧，正當鄭雨盛努力游說朝美之際，郭度沅發動政變，挾持美韓朝三國元首到潛艇「白頭號」，並計劃在東海海域向日方投射核彈。鄭雨盛阻止郭度沅發動襲擊，並在潛艇副艦長申正根幫助下，設法送走美朝元首。鄭雨盛留在潛艇與郭度沅搏鬥，最終解除危機，實現美朝簽訂和平協議。

諷刺特朗普 唱好朝鮮領導

據悉，《鋼鐵雨2》是根據海外政治及外交專家的論點改編而成，某程度反映現况。電影諷刺中美日韓朝各懷鬼胎，各自稱世界大國。當中最明顯是美國部分，扮演美國總統的《恐懼鬥室》男星安格斯麥菲恩（Angus Macfadyen），與鄭雨盛及柳演錫對手戲甚多，亦是全片笑點所在。安格斯繫上紅色領帶，一看就知模仿現任總統特朗普，不過安格斯版本不是呈現美國總統「偉大」一面，戲中的美國總統對維護世界秩序不感興趣，只着眼炫耀個人成就，想讓美國變得更強大，他與朝鮮領導人談判時主張「這是一場騷」，還表示「諾貝爾和平獎是我應得的」，實際上是「麻煩友」，被囚禁時說話和要求多多，甚至低俗到玩放屁，展現「瘋癲」個性。值得一提的是，《鋼鐵雨2》故事設定在2021年，今年將舉行美國總統大選，難道預言特朗普連任？

扮演朝鮮領導人的柳演錫，跟美國總統一角完全相反，彰顯了朝鮮領導人優秀一面。柳演錫的角色年輕有幹勁，精通英語兼知識廣博。據悉導演選角時沒打算複製朝鮮領導人，戲中柳演錫有大量朝鮮口音及英語台詞，演出柔韌有餘，不讓影帝級的鄭雨盛及郭道沅比下去。

「統一」結局韓朝領導現身光化門

潛艇在深海被狙擊也是此片另一焦點。戲中裝備了彈道飛彈的核子潛艇「白頭號」，是導演假設朝鮮根據俄羅斯潛艇打造出來的，拍攝時邀請了曾擔任韓國海軍潛艇指揮官的退役上校當顧問。核子潛艇內部結構以艦長辦公室作為中間區隔，美韓朝領袖被困於此，也象徵韓朝被一分為二。為了讓潛艇看來更逼真，拍攝船員失去平衡時，使用了特殊的手持穩定器來拍攝。據悉「白頭號」的海底場面花兩個月時間拍攝，不過比起其他戰爭場面，深海戰爭在觀感刺激方面似乎有所不及。

「彩蛋」部分，講述朝鮮領導人到訪首爾與韓國總統會面，二人於光化門外向巿民發表講話，鄭雨盛向韓國人民詢問：「各位想統一嗎？」這個糾纏韓國人多年的議題，相信難有「統一」答案。